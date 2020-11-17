Александр Барсуков: «Я хочу предупредить всех граждан: никто ни с кем церемониться не будет, время уговоров закончено»

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:

Приходят какие-то вандалы (по-другому я никак это не назову) и начинают наносить какие-то надписи, что-то устанавливать, непонятно что, шуметь. Как можно отдыхать в этот период времени? Люди возмущаются.

Владимир Кухарев: перегораживание улиц, выведение из строя светофоров, разбрасывание металлических ежей – такие случаи есть

А когда начинают нормальные граждане выходить и с ними выяснять отношения, возникают скандалы, возникают драки. Это бытовуха. Вот такая ситуация у нас произошла, кстати, и на Червякова. Таких много ситуаций, это не единственный случай, чтобы вы знали. Это каждый день практически десятки таких случаев в городе Минске происходят. Кто-то пытается нанести какие-то надписи, в том числе нецензурную брань писать на дверях, кто-то на заборе, на чем-то еще, в дворовых территориях, где люди гуляют, отдыхают. На песочницах. Какие-то ленточки там устанавливать.