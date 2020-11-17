Александр Барсуков: «Я хочу предупредить всех граждан: никто ни с кем церемониться не будет, время уговоров закончено»

Новости Беларуси. В Минске необходимо навести порядок в максимально короткий срок – с таким посылом обратился Президент к руководству города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске необходимо навести порядок в максимально короткий срок – с таким посылом обратился Президент к руководству города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:
Приходят какие-то вандалы (по-другому я никак это не назову) и начинают наносить какие-то надписи, что-то устанавливать, непонятно что, шуметь. Как можно отдыхать в этот период времени? Люди возмущаются.
Владимир Кухарев: перегораживание улиц, выведение из строя светофоров, разбрасывание металлических ежей – такие случаи есть
А когда начинают нормальные граждане выходить и с ними выяснять отношения, возникают скандалы, возникают драки. Это бытовуха. Вот такая ситуация у нас произошла, кстати, и на Червякова. Таких много ситуаций, это не единственный случай, чтобы вы знали. Это каждый день практически десятки таких случаев в городе Минске происходят. Кто-то пытается нанести какие-то надписи, в том числе нецензурную брань писать на дверях, кто-то на заборе, на чем-то еще, в дворовых территориях, где люди гуляют, отдыхают. На песочницах. Какие-то ленточки там устанавливать.
Люди выходят, возмущаются, убирают – тут же начинаются какие-то выяснения отношений, потасовки. Вот вам бытовые сразу. И тем более, многие из них находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Главой государства поставлена задача за неделю – в течение недели – навести в городе Минске образцовый порядок. Я хочу предупредить всех граждан: никто ни с кем церемониться не будет, время уговоров закончено. Все. Коммунальные службы будут убирать все то, что здесь нанесли, насвинячили – по-другому никак не назову – и будут рядышком находиться сотрудники милиции. Любое вмешивание в действие сотрудников милиции, и в том числе кто наводит порядок, влечет не только административную, но и уголовную ответственность. Повторяю второй раз: никто ни с кем церемониться не будет.