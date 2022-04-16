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«Я понял, что мечта состоялась». Каким был первый полёт Александра Лукьяновича?

16 апреля 2022 15:40
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации.

«Я понял, что мечта состоялась». Каким был первый полёт Александра Лукьяновича?-1

Юлия Артюх:
Вы так тепло отзываетесь о супруге и не менее тепло о небе. А ваш первый полет помните? Какие были эмоции, какие были чувства? Вообще, что это такое?

«Я понял, что мечта состоялась». Каким был первый полёт Александра Лукьяновича?-4

Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:
На самом деле первый полет самостоятельно я выполнил на самолете L-410. Мы сначала летаем с инструктором, а потом тренировочно выпускают в полет. На седьмом небе от счастья, потому что выполнил свой полет. Я понял, что мечта на самом деле состоялась. У меня появились совсем другие цели. Потому что в авиации, как и в жизни, жить без больших целей бессмысленно.

«Я понял, что мечта состоялась». Каким был первый полёт Александра Лукьяновича?-7

Юлия Артюх:
Вы после училища еще заканчивали академию, да?

Андрей Лукьянович:
Я также закончил академию – Военно-воздушную академию имени Гагарина и Жуковского в Монино Российской Федерации.

Юлия Артюх:
И училище, получается, в Российской Федерации закончили?

«Я понял, что мечта состоялась». Каким был первый полёт Александра Лукьяновича?-10

Андрей Лукьянович:
Да. У нас сейчас уже эта академия перестала существовать, к сожалению. Сейчас есть центр в Воронеже.

Юлия Артюх:
У нас по традиции блиц-опрос – это короткий вопрос и короткий ответ. Вы сова или жаворонок?

Андрей Лукьянович:
Сова.

Юлия Артюх:
О чем вы думаете перед сном?

Андрей Лукьянович:
Мысли бывают самые разные. Как правило, о работе.

«Я понял, что мечта состоялась». Каким был первый полёт Александра Лукьяновича?-13

Юлия Артюх:
Вы легкий на подъем человек?

Андрей Лукьянович:
Да.

Юлия Артюх:
Момент, в который вам бы сейчас хотелось вернуться?

Андрей Лукьянович:
Сложно сказать, меня все устраивает в моей жизни.

Юлия Артюх:
Вы предпочитаете прочтение книг или просмотр фильмов?

«Я понял, что мечта состоялась». Каким был первый полёт Александра Лукьяновича?-16

Андрей Лукьянович:
Просмотр фильмов.

Юлия Артюх:
О чем вы мечтаете?

Андрей Лукьянович:
Все мои мечты связаны с авиацией.

«Я понял, что мечта состоялась». Каким был первый полёт Александра Лукьяновича?-19

Юлия Артюх:
Чем вы гордитесь больше всего?

Андрей Лукьянович:
Горжусь своей профессией, семьей.

Юлия Артюх:
Вы счастливый человек?

Андрей Лукьянович:
Да. Без вариантов.

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# Военная авиация # общество # Андрей Лукьянович # Юлия Артюх # Фотофакт

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