«Я понял, что мечта состоялась». Каким был первый полёт Александра Лукьяновича?

Юлия Артюх: Вы так тепло отзываетесь о супруге и не менее тепло о небе. А ваш первый полет помните? Какие были эмоции, какие были чувства? Вообще, что это такое?

Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации: На самом деле первый полет самостоятельно я выполнил на самолете L-410. Мы сначала летаем с инструктором, а потом тренировочно выпускают в полет. На седьмом небе от счастья, потому что выполнил свой полет. Я понял, что мечта на самом деле состоялась. У меня появились совсем другие цели. Потому что в авиации, как и в жизни, жить без больших целей бессмысленно.

Андрей Лукьянович: Я также закончил академию – Военно-воздушную академию имени Гагарина и Жуковского в Монино Российской Федерации.

Юлия Артюх: Вы после училища еще заканчивали академию, да?

Андрей Лукьянович:

Да. У нас сейчас уже эта академия перестала существовать, к сожалению. Сейчас есть центр в Воронеже.

Юлия Артюх:

У нас по традиции блиц-опрос – это короткий вопрос и короткий ответ. Вы сова или жаворонок?

Андрей Лукьянович:

Сова.

Юлия Артюх:

О чем вы думаете перед сном?

Андрей Лукьянович:

Мысли бывают самые разные. Как правило, о работе.