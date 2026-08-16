Новости по тегу #Военная авиация

Техника, кадры, боеготовность – большой разговор с командующим ВВС и войсками ПВО.
75 лет назад, 1 мая 1951 года, полку было вручено боевое знамя. Эта дата и стала днем рождения части.
По сообщениям местных жители, прогремели взрывы и повалил густой дым.
От освоения новейших истребителей до внедрения уникальных систем ПВО – наши пилоты и расчеты встречают новый учебный год во всеоружии.
Командующий поздравил с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к авиации.
Восхищаться тем, кто крутит пилотаж в небе – значит, восхищаться каждым, кто за ним стоит на земле.
Молодые авиаторы отрабатывают различные упражнения: боевое маневрирование, полет на малых высотах, посадка вне аэродрома. Ощущения, говорят, непередаваемые.
Часть самолетов будут взлетать с аэродрома «Мачулищи», а российские Су-30СМ берут высоту из Барановичей.
Они смогли узнать о нюансах поступления, увидеть процесс обучения и посетить научно-исследовательскую лабораторию.
Польша забила тревогу в связи с наблюдающейся, по утверждению властей, активностью России.
Попасть туда сложно, еще сложнее нести службу – особенно сейчас, когда в небе то и дело неспокойно.
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