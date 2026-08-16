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Новости по тегу #Военная авиация

Обстановка стабильная, угроз не представляет. Лукьянович о ситуации в белорусском небе – интервью
16 августа 2026 17:46

Обстановка стабильная, угроз не представляет. Лукьянович о ситуации в белорусском небе – интервью

61-й истребительной авиабазе – 75 лет. Вот как выглядит боевая часть, когда она встречает гостей
01 мая 2026 17:46

61-й истребительной авиабазе – 75 лет. Вот как выглядит боевая часть, когда она встречает гостей

ВС РФ ударили по аэродрому в Полтавской области, где был груз для ВСУ
08 февраля 2026 17:51

ВС РФ ударили по аэродрому в Полтавской области, где был груз для ВСУ

Военная авиация Беларуси продолжает масштабную программу модернизации и интенсивной боевой подготовки
14 января 2026 16:48

Военная авиация Беларуси продолжает масштабную программу модернизации и интенсивной боевой подготовки

Держим порох сухим! О ситуации в небе Беларуси и авиапарке страны – разговор с Андреем Лукьяновичем
17 августа 2025 17:15

Держим порох сухим! О ситуации в небе Беларуси и авиапарке страны – разговор с Андреем Лукьяновичем

Тут нет главных и второстепенных – узнали, кто помогает лётчикам подниматься в небо
17 августа 2025 17:00

Тут нет главных и второстепенных – узнали, кто помогает лётчикам подниматься в небо

Курсанты авиационного факультета Военной академии проходят практику на аэродроме «Липки»
17 июня 2025 06:54

Курсанты авиационного факультета Военной академии проходят практику на аэродроме «Липки»

Как держат строй в небе? Узнали, что запланировано на воздушную часть парада
03 мая 2025 16:28

Как держат строй в небе? Узнали, что запланировано на воздушную часть парада

Более 400 школьников попробовали себя в роли пилотов – в Академии авиации прошёл день открытых дверей
15 февраля 2025 11:37

Более 400 школьников попробовали себя в роли пилотов – в Академии авиации прошёл день открытых дверей

Польша подняла в воздух дежурные истребители
01 февраля 2025 13:37

Польша подняла в воздух дежурные истребители

Влюблённые в небо: как прошёл выпуск лётчиков из Военной академии?
27 октября 2024 18:15

Влюблённые в небо: как прошёл выпуск лётчиков из Военной академии?

Соответствуют современным требованиям – какая техника стоит на вооружении ВВС и войск ПВО Беларуси?
03 июля 2024 18:38

Соответствуют современным требованиям – какая техника стоит на вооружении ВВС и войск ПВО Беларуси?