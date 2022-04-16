От керамики до соломенных фигур. На выставке народных ремёсел в Минске показывают занятия наших предков

В Лошицкой усадьбе расцвел букет народных ремесел. Выставка «Скарбонка памяти» – культурный код белорусов. Палитра декоративно-прикладного искусства во всей красе: от резьбы по дереву до гончарства, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Более 500 шедевров – плоды экспедиций этнографа Евгения Сакуты. Свои находки он передал Музею истории города Минска. Отправимся в этно-путешествие.

Надежда Гавриленко, старший научный сотрудник музея «Лошицкая усадьба»:

Наша выставка собрала все этнографические регионы. Здесь можно увидеть и центральную Беларусь и Понемонье, и Поднепровье. У каждого региона, конечно же, своя керамика была. Самое необычное – это берестяники. Керамическое изделие сразу же покрывалось берестой либо лозой и от названия бересты и получили свое название. Но проблема этих изделий была в том, что в печь уже его не поставишь, то есть их использовали для холодных продуктов.

Среди эксклюзивного хендмейда – черная задымленная керамика. Она не вымывалась и не выгорала при многолетнем использовании хозяюшками. Вот такие рынки – прототип современных сковородок. С разгоряченной печки мачанку подавали прямо на стол. Детей не оставляли без керамических игрушек – свистулек. Наши предки верили, что звук отпугивает злых духов и гукали с ними весну.

Яна Тышкевич, научный сотрудник музея «Лошицкая усадьба»:

Поэтому они и создавались в виде птиц, особенно – петухов, потому что это символическое христианское значение имело, петух как символ воскресения и восхода нового дня. Очень популярный сюжет – конник назывался. Это символ именно труженика, который работает не покладая рук на протяжении года. Конечно же, таким образом он зазывает хороший урожай.

Кружева из бумаги. Искусство на кончиках ножниц. Вытинанка – в сундуке наших сокровищ. Все вырезается вручную. Ювелирный кропотливый труд. Раньше в такой технике создавали занавески на окна – фиранки. Украшали ими и печи. В галерее представлено творчество около 30 мастеров. От геометричных узоров до философских сюжетов.

Василий Сидорович, ведущий научный сотрудник музея «Лошицкий парк»:

В дереве жизни мастера-вытинанщики отображают традиционное мировосприятие белорусов. Дерево как символ мира. Дерево как символ вселенной, где корни – это наши предки, ствол – это мы сами, крона – наши дети. Традиционно возле дерева жизни еще размещают несколько птиц как символы Беларуси.

А вот ляльки-обереги делали без лица, иголок и ножниц, чтобы не вселилась нечистая сила, никто не сглазил и в семье был добробыт. У всех тряпичных кукол была своя миссия. Куватки охраняли младенцев. Травницы с ароматной мятой и чабрецом приносили здоровье. Зерновушки с гречихой сулили хороший урожай. Все наряды гаспадыньки делали сами и подключали детей. Надежда Гавриленко:

Для самих детей это были игрушки, через которые они могли узнать систему дома, систему внутренних отношений. Широко известны весельные куватки – это две игрушки, изображающие мужчину и женщину, соединенных одной длинной рукой, символизируя объединение семьи. Их вешали над обеденным столом весельным, праздничным, ну и конечно, украшали воз, на котором молодые ехали из церкви или костела.

Белорусское золото. Соломоплетение блистает на мировом небосводе, а наши мастера – культурное достояние. Десятки техник. От куфэрков до колядных масок и гардеробчика. Изделия из соломки были на все случаи жизни. В каждом доме был соломенный паук. Считалось, что он впитывает плохую энергетику, на Коляды его сжигали и плели новый оберег.

Василий Сидорович:

Одна из самых известных декоративных фигур из соломки – коники Ларисы Лось – один из самых известных мастеров соломоплетения последних нескольких десятилетий в городе Минске. Из традиционных соломенных изделий сегодня известны больше аксессуары либо разнообразные элементы гардероба. Возле меня сейчас небольшая коллекция соломенных шляп, переданная нам в 2019 году от мастеров. Учитывая последние тенденции экологизации всего и вся, вполне возможно рано или поздно будут вновь использоваться, наверное, не так активно, как это было у наших предков.

Еще одна драгоценность в белорусской шкатулке – руховские дываны. На черном полотне создавали удивительные аппликации из соломы, которые украшали интерьер. Только представьте, соломку нужно было расщепить, разгладить под прессом, подобрать текстуру, окрасить в нужный цвет. Колоссальный труд. Зато пышный результат радовал не одно поколение. Как и красочные маляванки – мир фэнтези.