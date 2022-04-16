От керамики до соломенных фигур. На выставке народных ремёсел в Минске показывают занятия наших предков
В Лошицкой усадьбе расцвел букет народных ремесел. Выставка «Скарбонка памяти» – культурный код белорусов. Палитра декоративно-прикладного искусства во всей красе: от резьбы по дереву до гончарства, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Более 500 шедевров – плоды экспедиций этнографа Евгения Сакуты. Свои находки он передал Музею истории города Минска. Отправимся в этно-путешествие.
Надежда Гавриленко, старший научный сотрудник музея «Лошицкая усадьба»:
Наша выставка собрала все этнографические регионы. Здесь можно увидеть и центральную Беларусь и Понемонье, и Поднепровье. У каждого региона, конечно же, своя керамика была. Самое необычное – это берестяники. Керамическое изделие сразу же покрывалось берестой либо лозой и от названия бересты и получили свое название. Но проблема этих изделий была в том, что в печь уже его не поставишь, то есть их использовали для холодных продуктов.
Среди эксклюзивного хендмейда – черная задымленная керамика. Она не вымывалась и не выгорала при многолетнем использовании хозяюшками. Вот такие рынки – прототип современных сковородок. С разгоряченной печки мачанку подавали прямо на стол. Детей не оставляли без керамических игрушек – свистулек. Наши предки верили, что звук отпугивает злых духов и гукали с ними весну.
Яна Тышкевич, научный сотрудник музея «Лошицкая усадьба»:
Поэтому они и создавались в виде птиц, особенно – петухов, потому что это символическое христианское значение имело, петух как символ воскресения и восхода нового дня. Очень популярный сюжет – конник назывался. Это символ именно труженика, который работает не покладая рук на протяжении года. Конечно же, таким образом он зазывает хороший урожай.
Кружева из бумаги. Искусство на кончиках ножниц. Вытинанка – в сундуке наших сокровищ. Все вырезается вручную. Ювелирный кропотливый труд. Раньше в такой технике создавали занавески на окна – фиранки. Украшали ими и печи. В галерее представлено творчество около 30 мастеров. От геометричных узоров до философских сюжетов.
Василий Сидорович, ведущий научный сотрудник музея «Лошицкий парк»:
В дереве жизни мастера-вытинанщики отображают традиционное мировосприятие белорусов. Дерево как символ мира. Дерево как символ вселенной, где корни – это наши предки, ствол – это мы сами, крона – наши дети. Традиционно возле дерева жизни еще размещают несколько птиц как символы Беларуси.
А вот ляльки-обереги делали без лица, иголок и ножниц, чтобы не вселилась нечистая сила, никто не сглазил и в семье был добробыт. У всех тряпичных кукол была своя миссия. Куватки охраняли младенцев. Травницы с ароматной мятой и чабрецом приносили здоровье. Зерновушки с гречихой сулили хороший урожай. Все наряды гаспадыньки делали сами и подключали детей.
Надежда Гавриленко:
Для самих детей это были игрушки, через которые они могли узнать систему дома, систему внутренних отношений. Широко известны весельные куватки – это две игрушки, изображающие мужчину и женщину, соединенных одной длинной рукой, символизируя объединение семьи. Их вешали над обеденным столом весельным, праздничным, ну и конечно, украшали воз, на котором молодые ехали из церкви или костела.
Белорусское золото. Соломоплетение блистает на мировом небосводе, а наши мастера – культурное достояние. Десятки техник. От куфэрков до колядных масок и гардеробчика. Изделия из соломки были на все случаи жизни. В каждом доме был соломенный паук. Считалось, что он впитывает плохую энергетику, на Коляды его сжигали и плели новый оберег.
Василий Сидорович:
Одна из самых известных декоративных фигур из соломки – коники Ларисы Лось – один из самых известных мастеров соломоплетения последних нескольких десятилетий в городе Минске. Из традиционных соломенных изделий сегодня известны больше аксессуары либо разнообразные элементы гардероба. Возле меня сейчас небольшая коллекция соломенных шляп, переданная нам в 2019 году от мастеров. Учитывая последние тенденции экологизации всего и вся, вполне возможно рано или поздно будут вновь использоваться, наверное, не так активно, как это было у наших предков.
Еще одна драгоценность в белорусской шкатулке – руховские дываны. На черном полотне создавали удивительные аппликации из соломы, которые украшали интерьер. Только представьте, соломку нужно было расщепить, разгладить под прессом, подобрать текстуру, окрасить в нужный цвет. Колоссальный труд. Зато пышный результат радовал не одно поколение. Как и красочные маляванки – мир фэнтези.
Яна Тышкевич:
Маляванки тоже у нас традиционный вид. Но уже раскрашивалась эта ткань. Основные сюжеты были райские: разные виды экзотических деревьев, экзотические цветы. Очень любили изображать львов, тигров. Это было очень хорошим подарком, очень хорошим украшением, на свадьбу дарили молодоженам. Например, двух лебедей могли изображать, других птиц, которые бы принесли благополучие.