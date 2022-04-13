«Если вы не будете меня отвлекать». Эксклюзивные кадры из кабины самолёта Андрея Лукьяновича

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации.
Юлия Артюх, СТВ:
Какими особенными качествами должен обладать летчик, помимо отваги, отменного здоровья? Что еще надо?
Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:
Вы правильно сказали, что один из основных критериев – это, конечно, здоровье должно быть – стопроцентное здоровье, тем более в наше время очень сложно пройти медицинскую комиссию. В связи с тем, что очень развивается аппаратура, которая способна выявить даже малейшие изъяны в организме человека. Но помимо отменного здоровья, хорошей физической подготовки, летчик должен быть глубоко мотивирован. Люди, которые любят профессию пилота, любят небо, авиацию, способны добиться больших величин. Стать профессионалами своего дела и качественно выполнять задачи по предназначению, которые стоят перед военной авиацией. На самом деле мы сейчас с вами выполняем контрольный полет на предельно малой высоте.
Юлия Артюх:
Это сложный полет.
Андрей Лукьянович:
Очень сложный. Если вы не будете меня отвлекать, мы сможем качественно оценить данного пилота и поставить ему оценку.
Юлия Артюх:
Обещаю, что не буду, но только еще один вопрос задам. Вы романтик?
Андрей Лукьянович:
Вы правильно сказали, в нашей профессии есть две стороны: первая сторона – это интеллектуальная, то есть необходимо быть подготовленным в определенном смысле слова. Вторая – эмоциональная. Чтобы вы сегодня с нами почувствовали, насколько человек радуется жизни, расплывается в улыбке после того, как мы отрываемся от земли, теряем физический контакт с землей. Мне кажется, нет прекраснее профессии. И мы на самом деле очень счастливые люди.
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