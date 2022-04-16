Шпаковский: «Необходимо всё же быть готовыми и к негативному развитию событий, быть готовыми защищать нашу родину»

Александр Шпаковский, политолог:

Обстановка внутренняя в целом у нас спокойная по той простой причине, что мы не изменяем своим традициям. Действительно все люди доброй воли, белорусы сегодня работают на республиканском субботнике. А вырученные денежные средства пойдут на святое дело – благоустройство, реставрацию нашего места силы, места памяти мемориального комплекса «Хатынь». Что касается военно-политической обстановки, обстановки вдоль наших границ – к сожалению, здесь порадовать нечем, обстановка тяжелая. Наращиваются силы и средства НАТО в Литве, Латвии, Польше у белорусских границ.

Аналогично провокативно ведут себя Вооруженные силы Украины, их спецслужбы, пограничные службы, которые всячески пытаются создать нездоровую атмосферу у границ Беларуси. Можно сказать даже так, что предпринимают попытки по втягиванию нашей страны в вооруженный конфликт, расширение пространства войны на белорусскую территорию. В связи с этим, конечно, несмотря на то, что мы мирные люди, ценим мир, трудимся во имя мира, необходимо все же быть готовыми и к негативному развитию событий, быть готовыми защищать нашу родину. Это немаловажно, на мой взгляд. Никого не запугивая, однако вместе с тем еще древние говорили si vis pacem, para bellum (хочешь мира – готовься к войне). Это известное изречение, мне кажется, оно как нельзя лучше отражает текущее состояние дел.