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Шпаковский: «Необходимо всё же быть готовыми и к негативному развитию событий, быть готовыми защищать нашу родину»

16 апреля 2022 15:07
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Новости Беларуси. На субботник 16 апреля вышли следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Управление СК по Минску благоустроили территорию у мемориального знака жертвам фашизма на улице Сухой. Вместе с офицерами трудились политолог Александр Шпаковский и Григорий Азаренок.  

Шпаковский: «Необходимо всё же быть готовыми и к негативному развитию событий, быть готовыми защищать нашу родину»-1

Александр Шпаковский, политолог:  
Обстановка внутренняя в целом у нас спокойная по той простой причине, что мы не изменяем своим традициям. Действительно все люди доброй воли, белорусы сегодня работают на республиканском субботнике. А вырученные денежные средства пойдут на святое дело – благоустройство, реставрацию нашего места силы, места памяти мемориального комплекса «Хатынь». Что касается военно-политической обстановки, обстановки вдоль наших границ – к сожалению, здесь порадовать нечем, обстановка тяжелая. Наращиваются силы и средства НАТО в Литве, Латвии, Польше у белорусских границ.  

Аналогично провокативно ведут себя Вооруженные силы Украины, их спецслужбы, пограничные службы, которые всячески пытаются создать нездоровую атмосферу у границ Беларуси. Можно сказать даже так, что предпринимают попытки по втягиванию нашей страны в вооруженный конфликт, расширение пространства войны на белорусскую территорию. В связи с этим, конечно, несмотря на то, что мы мирные люди, ценим мир, трудимся во имя мира, необходимо все же быть готовыми и к негативному развитию событий, быть готовыми защищать нашу родину. Это немаловажно, на мой взгляд. Никого не запугивая, однако вместе с тем еще древние говорили si vis pacem, para bellum (хочешь мира – готовься к войне). Это известное изречение, мне кажется, оно как нельзя лучше отражает текущее состояние дел.  

Шпаковский: «Необходимо всё же быть готовыми и к негативному развитию событий, быть готовыми защищать нашу родину»-4

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# Субботники в Беларуси # общество # Александр Шпаковский # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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