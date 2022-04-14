180 раз считывать приборы, выполнять 80 движений. Узнали у лётчика, почему в эту профессию берут только с идеальным здоровьем

Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:

Сама по себе специфика профессии, современная авиационная техника предъявляет очень высокие требования к молодым людям. Это связано в первую очередь со спецификой нашей профессии, особенностями пространственно-временных отношений с окружающей средой летчика, именно с восприятием информации. Потому что после взлета, когда мы теряем физический контакт с землей, быстрый набор высоты, снижение, перемещение в пространстве на больших скоростях – они требуют чуть-чуть другое восприятие информации. Вы только представьте, за секунду самолет может пролететь до 300 метров. Летчик работает с большим дефицитом времени, а ему необходимо получить и переработать информацию. Порой за одну минуту для получения информации летчик до 180 раз считывает приборы, после этого анализирует, перерабатывает информацию и выполняет до 80 управленческих движений. Только физически и психически здоровые молодые люди могут летать на современной технике.

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