Почему молодым людям важно служить в армии? Спросили у начальника авиации

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации.
Юлия Артюх, СТВ:
Все-таки, почему важна служба в армии? Этот вопрос продиктован, наверное, временем, событиями, геополитическими моментами. Почему это важно?
Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:
Вы знаете, испокон веков защита отечества являлась не только почетной обязанностью, но и священным долгом каждого гражданина Республики Беларусь – это определено в нашей Конституции. Я думаю, что вооруженные силы – это как основной институт нашего государства не только защиты от внешних угроз, но и обеспечения внутренней стабильности. Это еще и хранитель опыта, патриотических ценностей, школа жизни, мужества, терпения – именно эту школу должен пройти каждый.
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