Ожидается от +1 до +15°С, пасмурно и дожди. Погода в Беларуси на неделю с 18 по 24 апреля

Весна пришла. Об этом свидетельствует не только ласковое пригревающее солнышко, но и распускающиеся на деревьях почки. Если вы уже успели обнаружить их появление, знайте: лето совсем скоро, рассказали в программе «Плюс-минус» . Однако могут ли главные вестники этой прекрасной поры сулить нам стабильно теплую погоду?

По мнению синоптиков, нынешняя погода не имеет радикального отличия от среднестатистической за прошлые годы, ведь температурные показатели близки к средним за последние пять лет. Погода на уходящей неделе запомнится всем стабильно солнечной. Средний показатель по стране составил +12 °С. Однако уже к концу недели погодные показатели по стране резко ухудшились, и выходные в Беларуси начались ненастно.

Ну а какой же погоды ждать белорусам на предстоящей неделе?

Температурный режим по стране в основном сохранится прежний, однако погодные условия претерпят незначительные ухудшения. Беларусь в начале недели ждет преимущественно пасмурная погода с переменной облачностью и осадками в виде дождя. Воздух днем прогреется до +13 °С, в ночное время суток по-прежнему сохранится плюсовая температура, которая будет колебаться в пределах +1...+4 °С.