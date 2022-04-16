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Ожидается от +1 до +15°С, пасмурно и дожди. Погода в Беларуси на неделю с 18 по 24 апреля

16 апреля 2022 15:16
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Весна пришла. Об этом свидетельствует не только ласковое пригревающее солнышко, но и распускающиеся на деревьях почки. Если вы уже успели обнаружить их появление, знайте: лето совсем скоро, рассказали в программе «Плюс-минус». Однако могут ли главные вестники этой прекрасной поры сулить нам стабильно теплую погоду?  

Ожидается от +1 до +15°С, пасмурно и дожди. Погода в Беларуси на неделю с 18 по 24 апреля-1

По мнению синоптиков, нынешняя погода не имеет радикального отличия от среднестатистической за прошлые годы, ведь температурные показатели близки к средним за последние пять лет. Погода на уходящей неделе запомнится всем стабильно солнечной. Средний показатель по стране составил +12 °С. Однако уже к концу недели погодные показатели по стране резко ухудшились, и выходные в Беларуси начались ненастно.  

Ну а какой же погоды ждать белорусам на предстоящей неделе?  

Температурный режим по стране в основном сохранится прежний, однако погодные условия претерпят незначительные ухудшения. Беларусь в начале недели ждет преимущественно пасмурная погода с переменной облачностью и осадками в виде дождя. Воздух днем прогреется до +13 °С, в ночное время суток по-прежнему сохранится плюсовая температура, которая будет колебаться в пределах +1...+4 °С.  

В Мадриде +25°C, в Москве +6°C. О погоде в Европе на неделю с 18 по 24 апреля читайте здесь.  

Ожидается от +1 до +15°С, пасмурно и дожди. Погода в Беларуси на неделю с 18 по 24 апреля-4

К середине недели температура воздуха будет до +15 °С. Такая погода сохранится до конца недели, сопровождаясь переменной облачностью и осадками в виде дождя. В пятницу, 22 апреля, уровень влажности достигнет 82 %, что станет максимальным показателем за всю неделю. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, его максимальная скорость составит 13 м/с.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам. 

Ожидается от +1 до +15°С, пасмурно и дожди. Погода в Беларуси на неделю с 18 по 24 апреля-7

Ожидается от +1 до +15°С, пасмурно и дожди. Погода в Беларуси на неделю с 18 по 24 апреля-9

Ожидается от +1 до +15°С, пасмурно и дожди. Погода в Беларуси на неделю с 18 по 24 апреля-11

Ожидается от +1 до +15°С, пасмурно и дожди. Погода в Беларуси на неделю с 18 по 24 апреля-13

Ожидается от +1 до +15°С, пасмурно и дожди. Погода в Беларуси на неделю с 18 по 24 апреля-15

Ожидается от +1 до +15°С, пасмурно и дожди. Погода в Беларуси на неделю с 18 по 24 апреля-17

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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