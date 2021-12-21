«Я очень тронута». Лучшим сотрудникам Республиканского клинического медцентра вручили награды
Новости Беларуси. 90 лет со дня образования учреждения отмечает сегодня, 21 декабря, Республиканский клинический медцентр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Ангелы в белых халатах – этот эпитет как нельзя лучше описывает будни каждого из присутствующих в зале. В числе гостей и Ольга Баханович. Из рук премьер-министра она получает медаль «За трудовые заслуги». Ольга Константиновна работает в клинике больше 20 лет. И уже не представляет своей жизни без родной больницы. Женщина уверена: секрет процветания лечебного учреждения прост.
Ольга Баханович, заведующая кабинетом медицинских экспертиз Республиканского медицинского центра управления делами Президента Беларуси:
Вообще, центр наш просто замечательный, мы его называем оазисом медицины в нашей республике, потому что он сочетает в себе все. Во-первых, высококвалифицированный медицинский персонал. Во-вторых, сейчас мы располагаемся в замечательном современном здании, которое позволяет иметь очень уютный комфортный стационар. Наверное, так сложилась судьба, что мне пришлось в этом участвовать. И, наверное, толика моего участия в развитии центра сегодня вылилась в эту замечательную награду. Я очень тронута, это очень высокая награда.
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Президентский медцентр – это десятки отделений и сотни методик. Обслуживание10 000 пациентов в год и сотрудничество с полусотней государств. 90-летний юбилей – время поздравлений и признаний. Отметили многих сотрудников. Ведь сегодня в клинике работает около тысячи человек. Среди них не только врачи, но и медсестры, и санитары – все те, кто ежедневно отдают все силы на спасение жизни, днем и ночью выкладываются по полной и в буквальном смысле слова дарят пациентам второй день рождения.