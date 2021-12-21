«Я очень тронута». Лучшим сотрудникам Республиканского клинического медцентра вручили награды

Новости Беларуси. 90 лет со дня образования учреждения отмечает сегодня, 21 декабря, Республиканский клинический медцентр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ирина Абельская о системе здравоохранения: достаточно сложные пандемические условия, но мы справились – читайте здесь.

Ангелы в белых халатах – этот эпитет как нельзя лучше описывает будни каждого из присутствующих в зале. В числе гостей и Ольга Баханович. Из рук премьер-министра она получает медаль «За трудовые заслуги». Ольга Константиновна работает в клинике больше 20 лет. И уже не представляет своей жизни без родной больницы. Женщина уверена: секрет процветания лечебного учреждения прост.

Ольга Баханович, заведующая кабинетом медицинских экспертиз Республиканского медицинского центра управления делами Президента Беларуси:

Вообще, центр наш просто замечательный, мы его называем оазисом медицины в нашей республике, потому что он сочетает в себе все. Во-первых, высококвалифицированный медицинский персонал. Во-вторых, сейчас мы располагаемся в замечательном современном здании, которое позволяет иметь очень уютный комфортный стационар. Наверное, так сложилась судьба, что мне пришлось в этом участвовать. И, наверное, толика моего участия в развитии центра сегодня вылилась в эту замечательную награду. Я очень тронута, это очень высокая награда. Дмитрий Пиневич в Республиканском клиническом медцентре: «Я с большим удовольствием передаю поздравления нашим коллегам» – читайте здесь.