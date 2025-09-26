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ДТП в Перу –14 человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиками

26 сентября 2025 07:08
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По меньшей 14 человек погибли в результате крупного ДТП на юге Перу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП в Перу –14 человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиками-2

Микроавтобус на полной скорости столкнулся с припаркованной автоцистерной, после чего в него въехал другой грузовик. Удар оказался такой силы, что прибывшим на место спасателям пришлось растаскивать транспортные средства при помощи спецтехники. Жертвами стали пассажиры автобуса, пострадал водитель грузовика. Полиция выясняет обстоятельства. Авария произошла поздно вечером на участке дороги с плохой видимостью. 

В Китае произошло первое в мире ДТП с участием летающих автомобилей.

# ДТП # Аварии в Перу

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