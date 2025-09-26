ДТП в Перу –14 человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиками

По меньшей 14 человек погибли в результате крупного ДТП на юге Перу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Микроавтобус на полной скорости столкнулся с припаркованной автоцистерной, после чего в него въехал другой грузовик. Удар оказался такой силы, что прибывшим на место спасателям пришлось растаскивать транспортные средства при помощи спецтехники. Жертвами стали пассажиры автобуса, пострадал водитель грузовика. Полиция выясняет обстоятельства. Авария произошла поздно вечером на участке дороги с плохой видимостью.