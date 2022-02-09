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«Я не боюсь ваших угроз». Члены комиссий по референдуму ответили на травлю

09 февраля 2022 15:57
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Новости Беларуси. Информационные вбросы перед референдумом продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экстремисты приступили к травле членов комиссий и общественных деятелей. А их западные кураторы уже высказывают свое мнение о том, что их абсолютно не касается. То, что это вмешательство во внутренние дела страны, их традиционно не смущает.  

Григорий Азаренок затронул тему в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».  

«Я не боюсь ваших угроз». Члены комиссий по референдуму ответили на травлю-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
А их подсвинки сейчас продолжают злобно хрюкать. Принялись травить членов участковых комиссий – простых учителей и врачей. Хотят, чтобы люди дрогнули, испугались, саботировали. Дудки.  

«Я не боюсь ваших угроз». Члены комиссий по референдуму ответили на травлю-4

Настоящие белорусы никогда не пойдут на поводу у таких, как вы. И на предстоящем референдуме они отдадут свой голос за будущее своей страны.  

«Я не боюсь ваших угроз». Члены комиссий по референдуму ответили на травлю-7

Я родился и вырос в Советском Союзе, отслужил в советской армии, в стройбате. Поэтому таких вещей просто не боюсь. Я за мир и спокойствие, а референдуму – быть.  

«Я не боюсь ваших угроз». Члены комиссий по референдуму ответили на травлю-10

Я хочу сказать вам, что вы предали свою страну. Я свою страну люблю. Я ею горжусь. Я не боюсь ваших угроз. Родину свою я не предам.  

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# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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