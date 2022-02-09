«Я не боюсь ваших угроз». Члены комиссий по референдуму ответили на травлю

Новости Беларуси. Информационные вбросы перед референдумом продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экстремисты приступили к травле членов комиссий и общественных деятелей. А их западные кураторы уже высказывают свое мнение о том, что их абсолютно не касается. То, что это вмешательство во внутренние дела страны, их традиционно не смущает. Григорий Азаренок затронул тему в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

А их подсвинки сейчас продолжают злобно хрюкать. Принялись травить членов участковых комиссий – простых учителей и врачей. Хотят, чтобы люди дрогнули, испугались, саботировали. Дудки.

Настоящие белорусы никогда не пойдут на поводу у таких, как вы. И на предстоящем референдуме они отдадут свой голос за будущее своей страны.