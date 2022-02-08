Азарёнок: мы обязаны защитить наши ценности, в первую очередь от извращения традиционной культуры
Новости Беларуси. Об исторической памяти и поддержке традиционных ценностей речь шла во время круглого стола. К диалогу подключились депутаты, представители конфессий, научного сообщества, общественных объединений и СМИ, в том числе и наши коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе попытались выработать предложения, как предупредить пропаганду и продвижение инициатив, подрывающих ценности семьи, социальной солидарности, общественного и конфессионального мира, истории. Важно, что аспекты защиты традиционных норм закреплены в обновленном проекте Конституции.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Мы обязаны защитить традиционные ценности. Но тут надо понимать: мы защищаем не от абстрактного чего-то, а от конкретных тенденций, которые олицетворяют конкретные страны и конкретные люди. Это в первую очередь извращения, общество потребления. Это в первую очередь извращение нашей традиционной культуры. И тут ключевые слова сказал Президент во время Послания: мы должны отказаться от общества потребления, и тогда угрозы для нашей страны будут намного меньше.
Петр Петровский: «Новая редакция Конституции предусматривает усиление роли традиционной семьи». Читайте здесь.