Прямой эфир

«Кислородзависимых пациентов там намного меньше». В Минске увеличили число коек для людей с коронавирусом

09 февраля 2022 15:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Больницы вновь уходят на карантин. Очередная волна COVID-19 наряду с сезонной заболеваемостью ОРВИ и гриппом увеличили нагрузку медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Кислородзависимых пациентов там намного меньше». В Минске увеличили число коек для людей с коронавирусом-1

Впрочем, система здравоохранения готова к любым коронавызовам. Мобильны и стационары: врачи действуют в зависимости от ситуации. Так, 9 февраля во 2-й столичной клинике под красную зону дополнительно перевели несколько отделений. А с 11 февраля больных с коронавирусной инфекцией будут принимать и в 1-й больнице Минска.  

«Кислородзависимых пациентов там намного меньше». В Минске увеличили число коек для людей с коронавирусом-4

Юрий Матюк, врач-хирург 2-й городской клинической больницы Минска:  
Полностью отделение подготовлено для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, во все палаты проведены кислородные точки. Достаточно средств индивидуальной защиты, весь персонал подготовлен к оказанию помощи согласно последним рекомендациям Министерства здравоохранения.  

«Кислородзависимых пациентов там намного меньше». В Минске увеличили число коек для людей с коронавирусом-7

Сергей Сосновский, заведующий отделением 2-й городской клинической больницы Минска:  
Сейчас, насколько видим по пациентам с вариантом «омикрон», инфекция протекает легче. И я общаюсь с заведующими других отделений, которые уже закрыты, кислородзависимых пациентов там намного меньше, чем были пациенты с вариантом «дельта». То есть это уже будет легче, будут лучше исходы. Я думаю, что на этот раз мы закроемся не так надолго.  

# Коронавирус # общество # Юрий Матюк # Сергей Сосновский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На базе «Минскэнерго» обсудили проект изменений и дополнений в Конституцию
09 февраля 2022 14:57

На базе «Минскэнерго» обсудили проект изменений и дополнений в Конституцию

Лимоны, мандарины и каламондины. Посмотрите, какой питомник с цитрусовыми деревьями создала учительница биологии
09 февраля 2022 14:18

Лимоны, мандарины и каламондины. Посмотрите, какой питомник с цитрусовыми деревьями создала учительница биологии

«Никого из них не заставляют». Около 200 студентов Слуцкого медицинского колледжа помогают врачам
09 февраля 2022 14:07

«Никого из них не заставляют». Около 200 студентов Слуцкого медицинского колледжа помогают врачам