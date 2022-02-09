«Кислородзависимых пациентов там намного меньше». В Минске увеличили число коек для людей с коронавирусом

Новости Беларуси. Больницы вновь уходят на карантин. Очередная волна COVID-19 наряду с сезонной заболеваемостью ОРВИ и гриппом увеличили нагрузку медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Больницы вновь уходят на карантин. Очередная волна COVID-19 наряду с сезонной заболеваемостью ОРВИ и гриппом увеличили нагрузку медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, система здравоохранения готова к любым коронавызовам. Мобильны и стационары: врачи действуют в зависимости от ситуации. Так, 9 февраля во 2-й столичной клинике под красную зону дополнительно перевели несколько отделений. А с 11 февраля больных с коронавирусной инфекцией будут принимать и в 1-й больнице Минска.
Юрий Матюк, врач-хирург 2-й городской клинической больницы Минска:
Полностью отделение подготовлено для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, во все палаты проведены кислородные точки. Достаточно средств индивидуальной защиты, весь персонал подготовлен к оказанию помощи согласно последним рекомендациям Министерства здравоохранения.
Сергей Сосновский, заведующий отделением 2-й городской клинической больницы Минска:
Сейчас, насколько видим по пациентам с вариантом «омикрон», инфекция протекает легче. И я общаюсь с заведующими других отделений, которые уже закрыты, кислородзависимых пациентов там намного меньше, чем были пациенты с вариантом «дельта». То есть это уже будет легче, будут лучше исходы. Я думаю, что на этот раз мы закроемся не так надолго.