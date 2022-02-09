Азарёнок: когда они нас расстреливать собираются, вы где планируете находиться? Не патроны ли подносить?

Новости Беларуси. Информационные вбросы перед референдумом продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экстремисты приступили к травле членов комиссий и общественных деятелей. А их западные кураторы уже высказывают свое мнение о том, что их абсолютно не касается. То, что это вмешательство во внутренние дела страны, их традиционно не смущает. Григорий Азаренок продолжит тему в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Уже начинают квакать о нашем референдуме. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Первым подал голос лягушонок из французского болота. Его напрягают, видите ли, не отношения с супругой, а какие-то две фундаментальные статьи, которые он непременно хочет оставить в нашей Конституции. Тебя, «мусье», забыли спросить. Хорошо бы лучше историю подучил. Мы свое мнение по Франции высказали еще в 1812 году.

А и то сказать… Кто же их к нам звал? Поделом им! Григорий Азаренок:

Дальше пошла зверюшка посерьезней. «Недопослица» без посольства, голос бывшей английской колонии Юля Рыбак, обитающая нынче там, где раньше шпроты делали, брякнула свое «фе». Сказала, что режим не может принимать таких решений и влиять на Конституцию. Калоша, режим может повлиять так, что ты в Литве без света сидеть будешь. При лучине. Разглядывать в полумраке лицо Науседы и спрашивать: «Господин, почему вы без портков?» Все это подтверждает слова Президента: будут шатать. Будут стараться щупальца свои просунуть. Спящих своих разбудят (подробнее здесь).

Григорий Азаренок:

А что им до нашего референдума? Они же там все собираются отражать российскую агрессию, обучают укров бегать с деревянными автоматами, вспоминают, как надевать противогаз, изучают, чем отличается от презерватива, ну и прочее. А тут белорусский референдум колом встал. Да, они понимают, что здесь, в центре Европы, законодательно закрепляют вечные заповеди белорусов. Память о героических предках, закон и порядок, нравственность и порядочность. И когда Евросоюз окончательно развалится, народы Европы будут писать свои законы по нашей Конституции. «Я не боюсь ваших угроз». Члены конституционных комиссий ответили на травлю – читайте здесь. А их подсвинки сейчас продолжают злобно хрюкать. Принялись травить членов участковых комиссий – простых учителей и врачей. Хотят, чтобы люди дрогнули, испугались, саботировали. Дудки.

Григорий Азаренок:

Начали и по нашему брату работать. И самое паскудное – по родственникам. Люды Гладкой, Игоря Тура, Андрея Муковозчика, мои родные все покоя [им – прим. ред.] не дают. У вашым відэа гучыць, што Рыгора Азаронка выхоўвалі дастаткова жорстка, нібыта бацька яго збіваў. Адкуль такія высновы вы зрабілі? Мы пісалі ягоным аднакласнікам розным, пісалі ягоным аднагрупнікам. І яны ўсе... Чалавекам 30 напісаў – усе казалі, што ўсе праблемы ў яго менавіта з-за бацькі. Мы не сталі казаць, хто там піша, бо людзі сапраўды... Я шмат каму пісаў, шмат хто не адказваў. А тыя людзі, якія выказваліся, яны казалі, што менавіта з-за бацькі, што ў яго вельмі жорсткае было дзяцінства. І што, у прынцыпе, ён не такі дрэнны, але вось менавіта бацька яму згубіў псіхіку.



Мне любопытно, а вы на что рассчитываете, черви бесполые? Люду Гладкую запугать? Муковозчика? Игоря? Да они у всех вас еще интервью возьмут. В ГУБОПе. После меня. Только я без камер. Вас потом долго гримировать будут. Григорий Азаренок:

Интересную вылазку в интернет предпринял террорист и ублюдок Дмитрий Щигельский. Он прискакал в комментарии к нашему прославленному «Людажору» Юрию Тереху и написал буквально следующее: