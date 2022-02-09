На базе «Минскэнерго» обсудили проект изменений и дополнений в Конституцию

Новости Беларуси. В столице продолжают обсуждать проект изменений и дополнений в Конституцию. Одна из диалоговых площадок прошла на базе предприятия «Минскэнерго», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На встрече затронули ряд тем, касающихся Основного закона. Особое внимание уделили мерам, направленным на усиление социальной защищенности граждан, сохранению исторической памяти и традиционных семейных ценностей. Энергетики попросили спикера подробнее рассказать о новой роли и полномочиях Всебелорусского народного собрания. Немалый интерес у работников вызвали вопросы здравоохранения, образования, сохранения нравственных и духовных ценностей.