На базе «Минскэнерго» обсудили проект изменений и дополнений в Конституцию
Новости Беларуси. В столице продолжают обсуждать проект изменений и дополнений в Конституцию. Одна из диалоговых площадок прошла на базе предприятия «Минскэнерго», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На встрече затронули ряд тем, касающихся Основного закона. Особое внимание уделили мерам, направленным на усиление социальной защищенности граждан, сохранению исторической памяти и традиционных семейных ценностей. Энергетики попросили спикера подробнее рассказать о новой роли и полномочиях Всебелорусского народного собрания. Немалый интерес у работников вызвали вопросы здравоохранения, образования, сохранения нравственных и духовных ценностей.
Олег Щемель, генеральный директор РУП «Минскэнерго»:
Энергетики – это часть не только одной из основной отраслей экономики Беларуси, но еще и активная часть гражданского общества. Я уверен, каждый работник нашего предприятия знает и дает себе отчет, насколько серьезное сейчас проходит мероприятие.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Энергетики поддерживают те изменения, о которых мы так много говорим сегодня. Энергетики поддерживают развитие нашей страны, социальная составляющая, энергетики говорят о необходимости закрепления в Основной закон тех моментов, о которых говорят в обществе. Историческая память, развитие атомной энергетики.
Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь»:
Разговаривать с людьми, донести нашу позицию, донести точку зрения, донести те изменения, дополнения, которые предлагаются на референдум по Конституции. Призвать людей прийти и проголосовать за свое будущее.
Для разъяснений новаций Основного закона страны работают диалоговые площадки, организованы общественные приемные, горячие телефонные линии. Свои предложения и замечания энергетики могут подать в письменной форме для дальнейшего рассмотрения.