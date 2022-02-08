Лукашенко: «До референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину»

Новости Беларуси. О деньгах, потраченных на неудавшийся переворот в Беларуси, о якобы направлении наших военных в Сирию, а также о предстоящем референдуме и провокациях в его преддверии. Это далеко не все острые темы сегодняшнего заседания Совета безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому пригласили на него помимо членов Совбеза еще ряд участников. Одно из ключевых обсуждений – ожидаемый референдум и вся откровенная враждебность в отношении нашей страны, которая все еще не прекращается.

Предстоящая политическая кампания – еще один повод для агрессоров «удивить» белорусов порцией фейков и различных вбросов. Ну и не будем забывать, что выдумывать причины для нового пакета санкций так будет однозначно проще. Но решать будущее своей страны будут только белорусы, а не Запад. В своем выступлении Александр Лукашенко сегодня отметил важность того, что обсуждать изменения в Основной закон начали не в кабинетах, а среди трудовых коллективов и на диалоговых площадках. Внесение поправок в Конституцию – не новый опыт для нас. Это будет третье по счету за историю независимой страны изменение Основного закона. Но понятно, что условия совсем иные. Референдум еще только впереди, а Западу уже не нравится предстоящий выбор народа. Ожидаемо, что объектом давления станут члены комиссий на референдуме. Президент поручил обеспечить их безопасность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На предстоящем референдуме, я уверен, народ сделает правильный выбор. Обдуманный и мудрый. Но вопрос не в этом. В том, что этот выбор уже не нравится Западу. Вы знаете, что всегда и все референдумы, и какие бы то ни было выборы не воспринимались там еще до начала их проведений. Вспомните прошлые времена. Мы еще не начали кампанию какую-то, они уже ее перечеркнули, им все не нравилось. Точно так будет и сейчас. Давление на Беларусь по самым различным направлениям не прекращается и не прекратится. Понимаю, планировали цветную революцию в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж. Американские и авторитетные там эксперты и политологи назвали его неудачной попыткой неконституционного переворота. А деньги в эту неудачную попытку вложены огромные. По нашим только подсчетам, что мы могли отследить, больше 6 миллиардов долларов. Для Беларуси это заоблачная цена. Те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей. Кстати, что они и делают. Вот вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без Президента. Но я никого туда не посылал. Единственное, о чем там шла речь, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего, военных, они поедут. Но не сейчас, потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Нужны будут врачи – поможем. Только после того, когда у нас спадет вот это напряжение в своих больницах. Нет, начинают раскручивать. Правительство России приняло решение. С правительством России шла речь, если мы будем кого-то туда посылать, чтобы Россия нас поддержала. Если какой-то госпиталь, желательно чтобы мы с россиянами работали. У них большой опыт. Вот и весь вопрос. До референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину.