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Лимоны, мандарины и каламондины. Посмотрите, какой питомник с цитрусовыми деревьями создала учительница биологии

09 февраля 2022 14:18
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Новости Беларуси. Лимоны, мандарины и каламондины. Учитель биологии Анастасия Гурина создает питомник с цитрусовыми деревьями в Клецкой средней школе №3, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Лимоны, мандарины и каламондины. Посмотрите, какой питомник с цитрусовыми деревьями создала учительница биологии-1

Идея сделать в школе цитрусовый сад пришла учителю биологии Анастасии Гуриной после посещения минского лимонария в ботаническом саду. Питомник оставил яркие впечатления и вдохновил педагога вместе с детьми заняться экзотическими растениями.  

Лимоны, мандарины и каламондины. Посмотрите, какой питомник с цитрусовыми деревьями создала учительница биологии-4

Анастасия Гурина, учитель средней школы №3:  
Дети поддержали мою идею, мы потихонечку стали создавать уголочек экзотический. Цитрусовых у нас 16 сортов, семейство рутовые, среди них есть лимоны, гибриды, каламондины, мандарины.  

Лимоны, мандарины и каламондины. Посмотрите, какой питомник с цитрусовыми деревьями создала учительница биологии-7

Анастасии Гуриной сразу доверили вести факультатив по биологии. Школьники на практике применяют знания, полученные из школьной программы: черенкование, вегетативное размножение, подкормка растений. Все изучают на примере цитрусовых. Такие занятия настолько увлекли детей, что многие начали разводить лимоны и дома.  

Подробнее в видеоматериале.  

# Растения и цветы # общество # Лена Мельницкая # Фотофакт

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