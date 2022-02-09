Лимоны, мандарины и каламондины. Посмотрите, какой питомник с цитрусовыми деревьями создала учительница биологии

Новости Беларуси. Лимоны, мандарины и каламондины. Учитель биологии Анастасия Гурина создает питомник с цитрусовыми деревьями в Клецкой средней школе №3, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Идея сделать в школе цитрусовый сад пришла учителю биологии Анастасии Гуриной после посещения минского лимонария в ботаническом саду. Питомник оставил яркие впечатления и вдохновил педагога вместе с детьми заняться экзотическими растениями.

Анастасия Гурина, учитель средней школы №3:

Дети поддержали мою идею, мы потихонечку стали создавать уголочек экзотический. Цитрусовых у нас 16 сортов, семейство рутовые, среди них есть лимоны, гибриды, каламондины, мандарины.