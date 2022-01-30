Председатель комиссии по референдуму из Бреста: агитация испортить бюллетени – никак не изъявление воли гражданина

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к референдуму по изменениям в Конституцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Меньше месяца остается до главной политической кампании 2022 года. Плебисцит пройдет в конце февраля.

Параллельно с общественным обсуждением проекта Основного закона идет непосредственная подготовка к этому событию. На неделе по всей стране определились с составом территориальных комиссий. Мы встретились с теми, кто взял на себя такую важную миссию.

Галина Янголенко, председатель районной комиссии по референдуму:

В «Черемушки» я пришла 34 года тому назад. И все время здесь работаем. В коллективе нет людей, которые могут стрелять в спину. Если даже есть своя точка зрения, то она высказывается открыто и в глаза. У нас дети вне политики.

На сегодня, как я понимаю и вижу, нет запретов, нет ограничений, каждый имеет право воспользоваться своим конституционным правом в определении завтрашнего дня нашей любимой Беларуси. Главное, не быть лодырем, а просто для себя определиться. Агитация, которая идет – испортить бюллетени, идти, но испортить – это плохое пожелание. И это называется никак не изъявление воли каждого гражданина. Очень хочется, чтобы у нас было спокойно, мирно и мы улыбались.

Прошлая политическая кампания, конечно, была очень сложной. Она была очень серьезной, потому как стоял очень серьезный вопрос. Мою фотографию господа оппозиционеры сперли с сайта детского сада и под этой фотографией столько «налили», что меня оберегали, чтобы я это не прочитала. Вот это как? Вот она наша реальность. Только доброжелательность, только правовая оценка и грамотные ответы.

Провокации – это, например, когда избиратели заходят в кабину, выносят бюллетени, швыряют их, рвут. Просто посмотреть на это как на театрализованное представление. Представители правоохранительных органов всегда принимают участие, и, в общем-то, ситуация разруливается, плюс наблюдатели. Они все на равных правах согласно тем же положениям о наблюдателях. Тоже разные бывают провокации. Требуют того, чего не прописано.