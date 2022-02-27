«Я изучил все поправки и обдумал своё решение». Брестские десантники рассказали, как голосовали в день референдума

Новости Беларуси. Брестские десантники 27 февраля выполнили задачу государственной важности – вместе со всеми определяли будущее нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На участке все по-военному – слаженно и четко. Со всеми поправками военные смогли ознакомиться накануне. Так что и с выбором определились быстро. Кристина Протосовицкая побывала в элитном подразделении десантников и на пограничной заставе.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

38-я Брестская десантно-штурмовая бригада – это элитное подразделение нашей страны. Под силу десантникам выполнять задачи любой сложности на земле, в воде и воздухе. Соединение неоднократно признавали лучшим не только в стране, но и на международных учениях. Им как никому другому важно сохранение исторической памяти и правды о нашем прошлом, ведь их служба проходит в городе, где находится священная земля Брестской крепости.

Брестские десантники голосуют на закрытом участке. В армейской традиции – пока спичка горит. Это скорее шутка, но порядок действительно отлажен как часы – голосование для военнослужащих проходит исключительно в основной день. Со всеми поправками они смогли ознакомиться накануне. Свой голос отдали более 800 человек.

Глеб Павловский, военнослужащий 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады:

Настроение отличное, ведь это значимая дата для нашей страны. Я считаю, что каждый гражданин Республики Беларусь должен проголосовать ради того, чтобы будущее нашей страны развивалось в правильном направлении. И каждое подрастающее поколение делало осознанный выбор в развитии нашей страны.