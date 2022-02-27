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«Я голосую за мирную и прекрасную жизнь». Ветеран ВОВ в свои 95 лет сам пришёл на референдум

27 февраля 2022 12:34
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Новости Беларуси. Белорусы делают исторический выбор. В Гродно на референдум пришел 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Колесников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полковник в отставке не утратил военную выправку. На участок пришел, традиционно, с самого утра и в хорошем настроении. Так и не скажешь, что юность этого мужчины была опалена войной. В 16 лет он подростком стал бойцом запасного батальона Красной армии и уже под Харьковом получил боевое крещение.

«Я голосую за мирную и прекрасную жизнь». Ветеран ВОВ в свои 95 лет сам пришёл на референдум-1

Прошел тысячи километров дорог войны. Принимал участие в Берлинской наступательной операции, а Победу встретил во Франкфурте-на-Одере. Сегодня своим главным делом жизни Владимир Колесников считает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Все это нашло отражение и в новой редакции Конституции.

«Я голосую за мирную и прекрасную жизнь». Ветеран ВОВ в свои 95 лет сам пришёл на референдум-4

Владимир Колесников, ветеран Великой Отечественной войны:
Как гражданин Беларуси я небезразличен к принятию главного документа, закона нашей республики, Конституции, по которой мы будем жить 10 или 20 лет, это неважно. Но главное, что это Основной закон, и по нему мы будем жить. А также я голосую за мирную и прекрасную жизнь нашего народа.

«Я голосую за мирную и прекрасную жизнь». Ветеран ВОВ в свои 95 лет сам пришёл на референдум-7

На участке № 125 Октябрьского района Гродно говорят, что еще ни разу Владимир Колесников не заказывал голосование на дому – всегда приходит на участок. В целом в комиссии отмечают высокую явку среди жителей. Только в досрочном голосовании приняли участие почти 50 %.

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# Конституция # общество # Владимир Колесников # Фотофакт

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