«Я голосую за мирную и прекрасную жизнь». Ветеран ВОВ в свои 95 лет сам пришёл на референдум
Новости Беларуси. Белорусы делают исторический выбор. В Гродно на референдум пришел 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Колесников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полковник в отставке не утратил военную выправку. На участок пришел, традиционно, с самого утра и в хорошем настроении. Так и не скажешь, что юность этого мужчины была опалена войной. В 16 лет он подростком стал бойцом запасного батальона Красной армии и уже под Харьковом получил боевое крещение.
Прошел тысячи километров дорог войны. Принимал участие в Берлинской наступательной операции, а Победу встретил во Франкфурте-на-Одере. Сегодня своим главным делом жизни Владимир Колесников считает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Все это нашло отражение и в новой редакции Конституции.
Владимир Колесников, ветеран Великой Отечественной войны:
Как гражданин Беларуси я небезразличен к принятию главного документа, закона нашей республики, Конституции, по которой мы будем жить 10 или 20 лет, это неважно. Но главное, что это Основной закон, и по нему мы будем жить. А также я голосую за мирную и прекрасную жизнь нашего народа.