«Я голосую за мирную и прекрасную жизнь». Ветеран ВОВ в свои 95 лет сам пришёл на референдум

Новости Беларуси. Белорусы делают исторический выбор. В Гродно на референдум пришел 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Колесников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полковник в отставке не утратил военную выправку. На участок пришел, традиционно, с самого утра и в хорошем настроении. Так и не скажешь, что юность этого мужчины была опалена войной. В 16 лет он подростком стал бойцом запасного батальона Красной армии и уже под Харьковом получил боевое крещение.

Прошел тысячи километров дорог войны. Принимал участие в Берлинской наступательной операции, а Победу встретил во Франкфурте-на-Одере. Сегодня своим главным делом жизни Владимир Колесников считает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Все это нашло отражение и в новой редакции Конституции.