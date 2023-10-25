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Головченко обсудил с представителями Узбекистана развитие межгосударственных отношений

25 октября 2023 19:34
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Беларуси и Узбекистану нужно актуализировать дорожную карту сотрудничества. Такой тезис сегодня озвучил премьер-министр Беларуси во время встречи со своим узбекским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роман Головченко находится с рабочим визитом в Кыргызстане. Сразу несколько знаковых событий пройдут в Бишкеке: заседание Совета глав правительств ШОС, Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.

Головченко обсудил с представителями Узбекистана развитие межгосударственных отношений-1

Что касается белорусско-узбекских отношений, то результаты сотрудничества действительно неплохие. Так, в товарообороте стороны перешагнули планку в полмиллиарда долларов. Но возможностей гораздо больше. Цифру можно удвоить. Росту поспособствует проведение Форума регионов Беларуси и Узбекистана. Импульс развитию отношений придают и контакты на высшем уровне. В середине октября Александра Лукашенко встречался с Шавкатом Мирзиеевым на полях Совета глав государств СНГ.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Перед нами стоит ряд важных задач. Нужно провести заседание межправительственной комиссии. Это основной наш рабочий орган, который должен нарабатывать новую повестку для расширения сотрудничества. Второе поручение, которое у нас есть, это и в рамках работы комиссии, и в рамках наших контактов – актуализировать дорожную карту по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном на ближайшие годы. Насытить ее новыми направлениями. Это и промышленная кооперация, и сотрудничество в сфере сельского хозяйства, в гуманитарной сфере. Предлагаю наработать и рассмотреть на заседании комиссии проект такого документа.

Головченко обсудил с представителями Узбекистана развитие межгосударственных отношений-4

Также на встрече прозвучала тема проведения форума по сотрудничеству в сфере молодежной политики и в образовании. Роман Головченко предложил провести его в рамках Форума регионов.

# Беларусь-Узбекистан # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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