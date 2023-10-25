Что нужно сделать, чтобы не было предателей Родины? Рассказал Александр Лукьянов

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:

В семье не без урода. Это я не к тому, что руководствуемся этим, но все мы понимаем, что всегда есть процент неблагонадежных людей, которые могут подвести. В них просто генетически заложено либо предательство, либо чувство конъюнктуры, либо жажда наживы. К сожалению, даже в советские времена, наверное, уже после 1985 года Союз близился к той точке. Тяжело давать оценки, когда не находился в тех обстоятельствах, но тем не менее. Какие механизмы могут быть для того, чтобы минимизировать этот процент либо свести его к нулю вовсе? Это система, жесткая структура и дисциплина. Внутриорганизационная, внутрипартийная школа.

Мы должны просто понимать, кто приходит на руководящие должности. Поэтому когда коллективы выбирают одаренных людей, которые на самом деле могут повести за собой ребят, при назначении их на какие-то уже государственные посты после того, как они получили комсомольскую школу, надо, конечно, смотреть, как человек относится к просьбам граждан простых, насколько он уважителен, насколько он предметный в своем отношении, какие за ним добрые дела и поступки конкретные, а не просто внешние впечатления. Это немаловажно, но это 10 %, а 90 % – кропотливый труд и работа. Поэтому надо искать корень в том, откуда и кто формировался. И, конечно, это все идет из семей.

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