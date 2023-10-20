«Они живут по простой формуле: победителей не судят». Почему Запад понимает только силу – мнение политолога

Виталий Колпашников, политолог, генеральный директор центра «Элитис»:

Конечно, нам нужно побеждать. Это главная цель, потому что мы все с вами прекрасно знаем Запад. Они живут по простой формуле: победителей не судят. Если мы победим, то, конечно, они будут всячески пытаться с нами договориться, вернуть то, что они у нас украли, признают наше территориальное приобретение и будут разговаривать на равных. Но уже после всей этой истории у нас столетия во взаимоотношениях с Западом. Мы знаем, как они работают. Например, мы же знаем, что в 70-е годы Запад был на грани политического и экономического коллапса, помните, у них был мощнейший экономический кризис, нефтяной шок. Они проиграли войну во Вьетнаме. И тогда они пошли с нами договариваться. И брежневское политбюро вместо того, чтобы добить Запад (там были сильные коммунистические движения в Европе) и идти туда дальше политическим путем, наносить им поражение, они пошли с ними на примирение.

Главный урок спецоперации – первое, что они понимают только силу, второй момент – никогда до конца Западу нельзя верить. Поэтому, исходя из опыта спецоперации, мы должны помнить, кто нам оказал реальную помощь. Это, безусловно, Иран и Корея. И еще ряд государств, не буду их называть. Поэтому что бы там ни было, мы никогда, ни в коем случае не должны об этом забывать.

Читайте также:

Гигин: Россия делает все для деэскалации на Ближнем Востоке. А США заинтересованы в том, чтобы убийства продолжались

Покупать российский газ или не покупать? Рассказал Андрей Лазуткин

Гигин: сейчас наступила эпоха постфашизма, когда он совмещается с либерализмо