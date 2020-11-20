Павел Лёгкий о медиаизмерителе мирового уровня в Беларуси: это всё должно привести к росту рекламного рынка

Новости Беларуси. Медиаизмеритель мирового уровня появится в Беларуси уже в начале 2021 года. Сейчас проект, к которому шли 12 лет, в финальной стадии. 20 ноября его презентовали в Минске в форматах офлайн и онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная коммерческая независимая компания станет медиумом в треугольнике СМИ-площадок, рекламодателей и потребителей. Исследование медиаресурсов (в первую очередь это коснется теле- и радиовещания) привлечет новых рекламодателей, в том числе и крупных мировых игроков, а также сделает для уже постоянных клиентов процесс коммерческого продвижения эффективным и прозрачным.

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:

Самое главное, для чего это нужно, чтобы мы мерили телесмотрение по самым передовым международным технологиям, чтобы рекламный рынок доверял этим изменениям. А в итоге это все должно привести к росту рекламного рынка, оживлению его деятельности. В данном случае мы говорим о том, что мы становимся частью одной из трех крупнейших мировых компаний, подвизающихся на медиаизмерении.