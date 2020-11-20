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Сенаторы одобрили поправки в законы о здравоохранении и оказании психологической помощи. Что изменится?

20 ноября 2020 18:33
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Новости Беларуси. Пациенты дневного стационара будут обеспечиваться медикаментами за счет бюджета. Сенаторы одобрили поправки в законы о здравоохранении и оказании психологической помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы одобрили поправки в законы о здравоохранении и оказании психологической помощи. Что изменится?-1

Это фактически новая редакция закона о здравоохранении. Аккредитация медучреждений, создание межрегиональных центров или так называемых опорных больниц сделает доступнее медицинскую помощь, которая сегодня выполняется в республиканских центрах.

Также узаконен вопрос социального госзаказа в медицине. Это позволит привлекать к оказанию услуг для пожилых людей и инвалидов не только медицинские организации.

Среди новшеств – электронное здравоохранение. Оно позволит уменьшить бумажный документооборот и систематизировать работу врача, ускорить доступ к необходимой информации.

Сенаторы одобрили поправки в законы о здравоохранении и оказании психологической помощи. Что изменится?-4

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Нельзя несколько слов сказать об экспертизе помощи. Их будет три вида экспертиз: медицинская, которая будет медицину оценивать, будет экспертиза, которая будет оценивать медицинские технологии, новации, нововведения, что тоже очень важно, и профессиональная медицина, которая будет оценивать условия работы медицинских работников, оценка работы и профилактика профессиональных заболеваний.

Сенаторы одобрили поправки в законы о здравоохранении и оказании психологической помощи. Что изменится?-7

Сроки выполнения задач ограничены, поэтому многие вопросы уже находятся в работе. Новшества законопроекта нацелены на главное: чтобы при необходимости человеку, независимо от места жительства, в любое время суток была оказана качественная медпомощь.

# Медицина # общество # Виктор Лискович # Фотофакт

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