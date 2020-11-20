Сенаторы одобрили поправки в законы о здравоохранении и оказании психологической помощи. Что изменится?

Новости Беларуси. Пациенты дневного стационара будут обеспечиваться медикаментами за счет бюджета. Сенаторы одобрили поправки в законы о здравоохранении и оказании психологической помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это фактически новая редакция закона о здравоохранении. Аккредитация медучреждений, создание межрегиональных центров или так называемых опорных больниц сделает доступнее медицинскую помощь, которая сегодня выполняется в республиканских центрах.

Также узаконен вопрос социального госзаказа в медицине. Это позволит привлекать к оказанию услуг для пожилых людей и инвалидов не только медицинские организации.

Среди новшеств – электронное здравоохранение. Оно позволит уменьшить бумажный документооборот и систематизировать работу врача, ускорить доступ к необходимой информации.