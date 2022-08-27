«Я даже помолилась Господу Богу, чтобы только пережить этот день». Певица Светлана Агарвал рассказала, как перенесла коронавирус
В Беларуси ожидают новую волну коронавируса. Ковид уже вернулся в новостные ленты, а в Минздраве отмечают небольшой подъем заболеваемости. О том, какой будет новая волна, не снесет ли она все вокруг, как защитить себя и своих близких и что делать, если уже заболел, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Когда мы мыслим положительно, наш иммунитет более-менее держится
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Светлана, я знаю, что вы переболели.
Светлана Агарвал, певица, переболела коронавирусом:
Да, я переболела этим вирусом. Самое интересное, что я достаточно часто болею бронхитом, и раньше это было, но в этот раз один день я чувствовала очень плохо себя. Я даже помолилась Господу Богу, чтобы только пережить этот день и все было хорошо. Потом все пошло уже на улучшение.
Также хочу рассказать о моей коллеге, подруге Надежде Микулич – экс-вокалистке ансамбля «Верасы». Она одна из первых заболела коронавирусом. У нее была двусторонняя пневмония, она попала в больницу. Я, кстати, в это время была в Индии и попала в локдаун. Страну закрыли, невозможно было оттуда выехать, поэтому мне пришлось там. Тут моя Надежда Микулич молчит, чего-то на связь не выходит. Я ей набираю по WhatsApp. Она говорит: «Светочка, совсем плохо – пневмония». Выздоровела потом. Но через три месяца где-то у нее обнаружили в легочной артерии тромб. Получается, что он оторвался и остановился в этом месте. Поэтому Надежду опять забрали в больницу. В общем-то, неприятные такие последствия после коронавируса. Но самое главное – все-таки нужно поддерживать свое настроение в позитиве. Потому что когда мы находимся в положительных мыслях, иммунитет наш более-менее стабильно держится.
Татьяна Савчик:
Сдаваться нельзя?
Светлана Агарвал:
Да. Нужно слушать все равно песни. Идти вперед, думать о том, что все будет хорошо, но при этом не забывать, естественно, соблюдать правила личной гигиены. Мне очень нравится, что сейчас мы носим с собой санитайзеры, ручки обрабатываем. То есть стали больше этому уделять внимание. Детки наши тоже. Мы стали более дисциплинированными, я бы сказала. Наверное, в этом есть какой-то плюс.
Из этого как-то надо выплывать, помогать самому себе
Татьяна Савчик:
Как вы восстанавливались? Я так понимаю, что у вас вообще это профессиональный орган, рабочий непосредственно как певицы. Скажите, может быть у вас есть какие-то секреты, как вы восстанавливались после болезни?
Светлана Агарвал:
Во-первых, это морально-психологическое состояние. Надо все равно думать о хорошем, с оптимизмом ко всему отнестись. Потому что мы болели и гриппом, и болеем, и будем болеть. Поэтому, если заболеваешь каким-либо вирусом, коронавирусом – в первую очередь, это твое психологическое состояние. То есть немножко отнестись к этому проще. Я понимаю, что это непросто, но все равно надо самому себе объяснять, что все будет хорошо. Я думаю о своих будущих песнях, мне сегодня лучше. Вкус я не чувствую – ничего страшного. Значит, можно не кушать, чуть-чуть постройнеть от этого. То есть все по чуть-чуть переносить в какое-то позитивное русло. Из этого как-то надо выплывать, надо помогать самому себе. Разговаривать с самим собой. Я считаю, только так. Поддерживать своих близких обязательно. Ты понимаешь, что не имеешь права унывать, если твой ребенок приболел. Ты должен сказать: «Все будет хорошо. Пойдем с тобой туда-то». То есть как-то так.
Я стала принимать витамины С, D и цинк
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы принимали какие-то витамины?
Светлана Агарвал:
Витамины – обязательно. Я принимаю всегда витамины.
Алеся Лакина:
Какие?
Светлана Агарвал:
Для волос, ногтей – обычно так. Сейчас я уже стала принимать, когда началась пандемия, с того времени – это витамин С, витамин D, цинк и что-то еще в комплексе нашла, чтобы легче было. Раньше я все частями принимала.
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