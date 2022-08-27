«Я даже помолилась Господу Богу, чтобы только пережить этот день». Певица Светлана Агарвал рассказала, как перенесла коронавирус

В Беларуси ожидают новую волну коронавируса. Ковид уже вернулся в новостные ленты, а в Минздраве отмечают небольшой подъем заболеваемости. О том, какой будет новая волна, не снесет ли она все вокруг, как защитить себя и своих близких и что делать, если уже заболел, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Когда мы мыслим положительно, наш иммунитет более-менее держится Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Светлана, я знаю, что вы переболели.

Светлана Агарвал, певица, переболела коронавирусом:

Да, я переболела этим вирусом. Самое интересное, что я достаточно часто болею бронхитом, и раньше это было, но в этот раз один день я чувствовала очень плохо себя. Я даже помолилась Господу Богу, чтобы только пережить этот день и все было хорошо. Потом все пошло уже на улучшение. Также хочу рассказать о моей коллеге, подруге Надежде Микулич – экс-вокалистке ансамбля «Верасы». Она одна из первых заболела коронавирусом. У нее была двусторонняя пневмония, она попала в больницу. Я, кстати, в это время была в Индии и попала в локдаун. Страну закрыли, невозможно было оттуда выехать, поэтому мне пришлось там. Тут моя Надежда Микулич молчит, чего-то на связь не выходит. Я ей набираю по WhatsApp. Она говорит: «Светочка, совсем плохо – пневмония». Выздоровела потом. Но через три месяца где-то у нее обнаружили в легочной артерии тромб. Получается, что он оторвался и остановился в этом месте. Поэтому Надежду опять забрали в больницу. В общем-то, неприятные такие последствия после коронавируса. Но самое главное – все-таки нужно поддерживать свое настроение в позитиве. Потому что когда мы находимся в положительных мыслях, иммунитет наш более-менее стабильно держится.

Татьяна Савчик:

Сдаваться нельзя? Светлана Агарвал:

Да. Нужно слушать все равно песни. Идти вперед, думать о том, что все будет хорошо, но при этом не забывать, естественно, соблюдать правила личной гигиены. Мне очень нравится, что сейчас мы носим с собой санитайзеры, ручки обрабатываем. То есть стали больше этому уделять внимание. Детки наши тоже. Мы стали более дисциплинированными, я бы сказала. Наверное, в этом есть какой-то плюс. Из этого как-то надо выплывать, помогать самому себе Татьяна Савчик:

Как вы восстанавливались? Я так понимаю, что у вас вообще это профессиональный орган, рабочий непосредственно как певицы. Скажите, может быть у вас есть какие-то секреты, как вы восстанавливались после болезни?