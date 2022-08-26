Вирус уже добрался до Беларуси. Почему новый штамм получил название «омикрон-ниндзя»?
В Беларуси ожидают новую волну коронавируса. Ковид уже вернулся в новостные ленты, а в Минздраве отмечают небольшой подъем заболеваемости. О том, какой будет новая волна, не снесет ли она все вокруг, как защитить себя и своих близких и что делать, если уже заболел, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как известно по Европе и Америке, сейчас очень быстро распространяется относительно легкая разновидность штамма «омикрон» – «ниндзя». Я знаю, что «ниндзя» уже добрался до Беларуси.
Евгения Тимошенко, заведующий терапевтическим отделением:
Да, действительно зафиксированы первые случаи ковидной инфекции. Они были зафиксированы еще около 10 дней назад. В Минске и Витебске первые случаи. Но вирус имеет очень большую контагиозность, почему и получил свое название именно «ниндзя-омикрон», потому что очень быстро распространяется. То есть один больной человек способен заразить до 14-16 здоровых людей.
Алеся Лакина:
Это главная особенность или есть еще какие-то?
Евгения Тимошенко:
Это главная особенность. Еще особенность этого вируса в том, что он имеет очень хорошую защиту от антител человека, которые вырабатываются в процессе естественного либо искусственного иммунитета. Из-за своей высокой контагиозности и ускользания от защитного титра антител человека он именно и получил свое название «ниндзя».
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