Вирус уже добрался до Беларуси. Почему новый штамм получил название «омикрон-ниндзя»?

В Беларуси ожидают новую волну коронавируса. Ковид уже вернулся в новостные ленты, а в Минздраве отмечают небольшой подъем заболеваемости. О том, какой будет новая волна, не снесет ли она все вокруг, как защитить себя и своих близких и что делать, если уже заболел, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как известно по Европе и Америке, сейчас очень быстро распространяется относительно легкая разновидность штамма «омикрон» – «ниндзя». Я знаю, что «ниндзя» уже добрался до Беларуси.