«Консультируют пациентов с перенесённой ковидной инфекцией». Куда обращаться для реабилитации?
В Беларуси ожидают новую волну коронавируса. Ковид уже вернулся в новостные ленты, а в Минздраве отмечают небольшой подъем заболеваемости. О том, какой будет новая волна, не снесет ли она все вокруг, как защитить себя и своих близких и что делать, если уже заболел, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Для тех, кто перенес заболевание, какая может быть реабилитация? Какие меры предпринимаются для того, чтобы восстановить легкие, дыхание?
Евгения Тимошенко, заведующая терапевтическим отделением:
У нас существует много реабилитационных таких мероприятий, начиная от поликлинических, то есть это кабинет физиотерапии с физиолечением постковидного синдрома. У нас отрыт консультативный центр на базе противотуберкулезного диспансера на улице Бехтерева. Там консультируют пациентов с перенесенной ковидной инфекцией, с сопутствующими патологиями, какими-то остаточными явлениями, изменениями в рентгенологической картине. То есть очень доступно. Пациентов мы туда направляем с удовольствием. Там назначают им лечение. Они приходят очень довольные, и хорошо проходит у них это. Также существуют различные реабилитационные центры. На базе Городища у нас есть реабилитационный центр, на базе Аксаковщины. В Республике Беларусь – Минск, Минская область – у нас обеспечены какими-то реабилитационными мероприятиями. Я думаю, так во всей республике, просто в каждой области свои.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Кому предоставлено право внеочередного санаторно-курортного лечения в санаториях системы Минтруда и соцзащиты?
Евгения Тимошенко:
Я отношусь к поликлинике – учреждению здравоохранения. Мы даем лишь медицинские заключения. Это все регламентируется и распределяется в центре социальной защиты, в исполкомах.
Алеся Лакина:
То есть чтобы получить путевку, нужно пойти в центр социальной защиты?
Евгения Тимошенко:
Да. Если пациенту предоставляется путевка, они приходят к нам и мы им даем справку на санкурлечение с указанием диагнозов о перенесенной ковидной инфекции с сопутствующей патологией и так далее. Они уже с этой справкой обращаются в исполнительные органы.
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