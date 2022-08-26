«Консультируют пациентов с перенесённой ковидной инфекцией». Куда обращаться для реабилитации?

В Беларуси ожидают новую волну коронавируса. Ковид уже вернулся в новостные ленты, а в Минздраве отмечают небольшой подъем заболеваемости. О том, какой будет новая волна, не снесет ли она все вокруг, как защитить себя и своих близких и что делать, если уже заболел, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Для тех, кто перенес заболевание, какая может быть реабилитация? Какие меры предпринимаются для того, чтобы восстановить легкие, дыхание?

Евгения Тимошенко, заведующая терапевтическим отделением:

У нас существует много реабилитационных таких мероприятий, начиная от поликлинических, то есть это кабинет физиотерапии с физиолечением постковидного синдрома. У нас отрыт консультативный центр на базе противотуберкулезного диспансера на улице Бехтерева. Там консультируют пациентов с перенесенной ковидной инфекцией, с сопутствующими патологиями, какими-то остаточными явлениями, изменениями в рентгенологической картине. То есть очень доступно. Пациентов мы туда направляем с удовольствием. Там назначают им лечение. Они приходят очень довольные, и хорошо проходит у них это. Также существуют различные реабилитационные центры. На базе Городища у нас есть реабилитационный центр, на базе Аксаковщины. В Республике Беларусь – Минск, Минская область – у нас обеспечены какими-то реабилитационными мероприятиями. Я думаю, так во всей республике, просто в каждой области свои.