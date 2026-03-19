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Воскресенский: Иран – «ахиллесова пята» Трампа, а Беларусь старается, чтобы пятки у него целы были

19 марта 2026 20:34
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим переговоры Александра Лукашенко со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. В гостях политолог Юрий Воскресенский.

Воскресенский: Иран – «ахиллесова пята» Трампа, а Беларусь старается, чтобы пятки у него целы были-2

Юрий Воскресенский, политолог:
Как говорил мне один из уважаемых руководителей одного из государственных телеканалов, он удивился, когда в результате санкционных кое-каких споров были приведены все его цитаты, самые актуальные. Они все фиксируют, они все анализируют. И мы хотим довести до них, до этих аналитических центров, фабрик мысли, что Иран – это «ахиллесова пята» Трампа. Это не Венесуэла. Это люди религиозные. Они очень нравственны, они очень любят справедливость. Они за справедливость готовы умереть. Это будет «ахиллесова пята» Трампа. А мы стараемся, чтобы у него пятки в порядке были.

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# Юрий Воскресенский # Григорий Азарёнок

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