Воскресенский: Иран – «ахиллесова пята» Трампа, а Беларусь старается, чтобы пятки у него целы были

Юрий Воскресенский, политолог:

Как говорил мне один из уважаемых руководителей одного из государственных телеканалов, он удивился, когда в результате санкционных кое-каких споров были приведены все его цитаты, самые актуальные. Они все фиксируют, они все анализируют. И мы хотим довести до них, до этих аналитических центров, фабрик мысли, что Иран – это «ахиллесова пята» Трампа. Это не Венесуэла. Это люди религиозные. Они очень нравственны, они очень любят справедливость. Они за справедливость готовы умереть. Это будет «ахиллесова пята» Трампа. А мы стараемся, чтобы у него пятки в порядке были.

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