Воскресенский: израильские партнеры должны прекратить подстрекать Трампа и уходить из Ирана

Юрий Воскресенский, политолог:

Наши израильские партнеры должны одуматься, немедленно прекратить подстрекать Дональда. Объявите себя победителями! Уходите из этого региона. И так последствия 2-3 года будем расхлебывать, если остановится сейчас. Не дай бог, «сухопутка», к которой они готовятся. Мне страшно даже предположить количество жертв. А знаете, какой будет результат? Результат будет как в Афганистане: «Талибан» заменил «Талибан». Десятки тысяч убитых американских и раненых военнослужащих. И тут (в Иране такое же).

Григорий Азаренок, СТВ:

Только тот Хаменеи был склонен к переговорам, а этот уже нет. Вы у него отца убили, жену убили, мать убили, племянницу убили, сына убили, сестру убили. Всех убили.

Читайте также:

Воскресенский: американцы видят, что в Беларуси «благодатная почва» для переговоров

Лазуткин: политика США – бить по голове, а если устоял – предложить деньги

«Делает ставку на этих людей»: Лазуткин о принятом Лукашенко докладе Нацбанка