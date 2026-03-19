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Воскресенский: израильские партнеры должны прекратить подстрекать Трампа и уходить из Ирана

19 марта 2026 20:30
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим переговоры Александра Лукашенко со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. В гостях политолог Юрий Воскресенский.

Воскресенский: израильские партнеры должны прекратить подстрекать Трампа и уходить из Ирана-2

Юрий Воскресенский, политолог:
Наши израильские партнеры должны одуматься, немедленно прекратить подстрекать Дональда. Объявите себя победителями! Уходите из этого региона. И так последствия 2-3 года будем расхлебывать, если остановится сейчас. Не дай бог, «сухопутка», к которой они готовятся. Мне страшно даже предположить количество жертв. А знаете, какой будет результат? Результат будет как в Афганистане: «Талибан» заменил «Талибан». Десятки тысяч убитых американских и раненых военнослужащих. И тут (в Иране такое же).

Григорий Азаренок, СТВ: 
Только тот Хаменеи был склонен к переговорам, а этот уже нет. Вы у него отца убили, жену убили, мать убили, племянницу убили, сына убили, сестру убили. Всех убили.

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# Международная политика # Юрий Воскресенский # Григорий Азарёнок

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