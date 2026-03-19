Женская сборная Беларуси по мини-футболу уступила Чехии в квалификации ЧЕ

Женская сборная Беларуси по мини-футболу потерпела второе поражение в квалификации чемпионата Европы. Оно сделало призрачными шансы на продолжение борьбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки пропустили уже на второй минуте. Однако на перерыв ушли в роли лидера. На экваторе отрезка паритет был восстановлен. Спустя определенное время, подопечные Виталия Волосюка вели – 2:1. Второй тайм превратился в кошмар. Белоруски капитулировали четырежды. В итоге поражение – 2:5.

Оставшиеся встречи больше напоминают формальность. Ведь в следующий круг квалификации попадет лишь победитель квартета, а также некоторые сборные, которые займут вторые места.