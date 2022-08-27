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«С самого моего детства мечта». Что говорят девушки, которые поступили в Военную академию?

27 августа 2022 10:40
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Новости Беларуси. В полку курсантов прибыло. Новобранцы Военной академии приняли присягу на верность народу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«С самого моего детства мечта». Что говорят девушки, которые поступили в Военную академию?-1

В 2022 году первокурсниками главного военного вуза страны стали более 500 человек. Каждый из них на плацу Академии поклялся перед лицом своих родных, наставников и всех белорусов защищать нашу страну. Среди вновь прибывших курсантов немало девушек. В этом году значительно увеличили перечень специальностей, на которые набирали представительниц женского пола.  

«С самого моего детства мечта». Что говорят девушки, которые поступили в Военную академию?-3

Дарья Яравская, курсант Военной академии Беларуси:  
Это была, во-первых, с самого моего детства мечта. Я брала пример с моих родителей. Они тоже в свое время выбрали службу родине. И это для меня как честь.  

«С самого моего детства мечта». Что говорят девушки, которые поступили в Военную академию?-5

Елизавета Ященко, курсант Военной академии Беларуси:  
Я выбрала факультет связи и автоматизированных систем управления. Мне эта профессия нравится тем, что ты работаешь с электроникой. Это больше профессия для девушек. Не то что бегать по полигонам, вот это вот все.  

«Начнём готовить высококлассных специалистов». Новобранцы Военной академии приняли присягу.  

# Военная академия Республики Беларусь

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