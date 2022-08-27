«С самого моего детства мечта». Что говорят девушки, которые поступили в Военную академию?

Новости Беларуси. В полку курсантов прибыло. Новобранцы Военной академии приняли присягу на верность народу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году первокурсниками главного военного вуза страны стали более 500 человек. Каждый из них на плацу Академии поклялся перед лицом своих родных, наставников и всех белорусов защищать нашу страну. Среди вновь прибывших курсантов немало девушек. В этом году значительно увеличили перечень специальностей, на которые набирали представительниц женского пола.

Дарья Яравская, курсант Военной академии Беларуси:

Это была, во-первых, с самого моего детства мечта. Я брала пример с моих родителей. Они тоже в свое время выбрали службу родине. И это для меня как честь.