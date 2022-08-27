«С самого моего детства мечта». Что говорят девушки, которые поступили в Военную академию?

Новости Беларуси. В полку курсантов прибыло. Новобранцы Военной академии приняли присягу на верность народу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В полку курсантов прибыло. Новобранцы Военной академии приняли присягу на верность народу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2022 году первокурсниками главного военного вуза страны стали более 500 человек. Каждый из них на плацу Академии поклялся перед лицом своих родных, наставников и всех белорусов защищать нашу страну. Среди вновь прибывших курсантов немало девушек. В этом году значительно увеличили перечень специальностей, на которые набирали представительниц женского пола.
Дарья Яравская, курсант Военной академии Беларуси:
Это была, во-первых, с самого моего детства мечта. Я брала пример с моих родителей. Они тоже в свое время выбрали службу родине. И это для меня как честь.
Елизавета Ященко, курсант Военной академии Беларуси:
Я выбрала факультет связи и автоматизированных систем управления. Мне эта профессия нравится тем, что ты работаешь с электроникой. Это больше профессия для девушек. Не то что бегать по полигонам, вот это вот все.
«Начнём готовить высококлассных специалистов». Новобранцы Военной академии приняли присягу.