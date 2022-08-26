«Не сделаем ни рентген, ни КТ». Вот почему беременным рекомендовано вакцинироваться от COVID-19

В Беларуси ожидают новую волну коронавируса. Ковид уже вернулся в новостные ленты, а в Минздраве отмечают небольшой подъем заболеваемости. О том, какой будет новая волна, не снесет ли она все вокруг, как защитить себя и своих близких и что делать, если уже заболел, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Только так мы сможем победить этот вирус»

Евгения Тимошенко, заведующая терапевтическим отделением:

По вакцинации, мое мнение, кому надо прививаться – всем. Всем, у кого отсутствуют противопоказания. Противопоказаний у нас очень немного. Два противопоказания – это острый период заболевания, когда человек болен, либо обострение какого-то хронического заболевания. Все, других противопоказаний нет.

Наталья Колосюк, заведующая противоэпидемическим отделом:

Либо аллергические на компоненты, но это очень минимальное. Евгения Тимошенко:

Да, аллергическая острая реакция. Это относительное противопоказание. Относительными также являются онкологические заболевания в период роста онкологической опухоли и аутоиммунные заболевания, но их не так много. Это требует более узкого уточнения диагноза и консультацию специалистов, предварительную сдачу анализов, обследования какие-то, возможно. Остальное население я просто призываю всех прививаться. Потому что только так мы сможем победить этот вирус, остановить распространение этой волны. Отклонений у детей, матери которых вакцинировались, нет Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что касается беременных – можно прививаться? Евгения Тимошенко:

Беременным – конечно, да. Алеся Лакина:

Многие мамы, мне кажется, опасаются, что вакцина как-то повлияет на формирование плода. Евгения Тимошенко:

Нет, никак не влияет на плод. У нас уже имеется опыт – привилось очень много беременных, даже на базе нашей поликлиники. Все проходит благополучно – период вынашивания беременности, родовой период и послеродовой. Отклонений каких-либо у детей, матери которых вакцинировались, абсолютно нет.

Алеся Лакина:

Охотно ли идут беременные на вакцинацию? Евгения Тимошенко:

Да, достаточно охотно. Наталья Колосюк:

Беременным даже нужно прививаться. Евгения Тимошенко:

Да. У беременных иммунитет немножко снижен. Часто тяжелое течение. Преждевременное родоразрешение очень часто бывает. Плюс беременным даже затруднение при диагностике, то есть мы не сделаем ни рентген, ни КТ. Мы даже не посмотрим степень поражения. Могут ли появиться антитела у ребенка? Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Даже роды в условиях коронавируса требуют особой бдительности. Как организован этот процесс у нас в медучреждениях? Насколько соблюдаются все меры? Евгения Тимошенко:

Во-первых, это красная зона – грязная зона. Ребенка разделяют с матерью. То есть там уже в зависимости от симптоматики, степени тяжести развития заболевания.