Более 47 тысяч деревьев и кустарников планируют высадить в Минске в 2026 году

Весеннее обновление. В 2026 году только в Минске планируют высадить более 47 тысяч деревьев и кустарников. Одновременно в столице набирает обороты масштабный экологический проект «Зеленый двор вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его основная идея – сделать процесс посадки деревьев и кустарников доступным для каждого и превратить благоустройство города в по-настоящему народное дело.

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В Минске проходят весенние мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории. Также будет высажено большое количество деревьев. В 2025 году было реализовано 118 предложений от жителей города. Самыми активными стали жители Московского, Партизанского и Фрунзенского районов.

Высадка деревьев и кустарников стартует, как только установятся благоприятные погодные условия.