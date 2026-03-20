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Более 47 тысяч деревьев и кустарников планируют высадить в Минске в 2026 году

20 марта 2026 05:49
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Весеннее обновление. В 2026 году только в Минске планируют высадить более 47 тысяч деревьев и кустарников. Одновременно в столице набирает обороты масштабный экологический проект «Зеленый двор вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первомайский район Минска признан лучшим по итогам Года благоустройства

Более 47 тысяч деревьев и кустарников планируют высадить в Минске в 2026 году-2

Его основная идея – сделать процесс посадки деревьев и кустарников доступным для каждого и превратить благоустройство города в по-настоящему народное дело.

Более 47 тысяч деревьев и кустарников планируют высадить в Минске в 2026 году-4

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В Минске проходят весенние мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории. Также будет высажено большое количество деревьев. В 2025 году было реализовано 118 предложений от жителей города. Самыми активными стали жители Московского, Партизанского и Фрунзенского районов.

Высадка деревьев и кустарников стартует, как только установятся благоприятные погодные условия.

# Анастасия Сулимская

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