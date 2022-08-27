«Начнём готовить высококлассных специалистов». Новобранцы Военной академии приняли присягу

Новости Беларуси. В полку курсантов прибыло. Новобранцы Военной академии приняли присягу на верность народу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Лепешко, начальник Военной академии Беларуси:

Мы набрали необходимое количество абитуриентов и с 1 сентября начнем готовить высококлассных специалистов, офицеров, патриотов. Они все выбрали эту профессию, несмотря ни на что. Сознательно поступили в Военную академию. Прошли курс начальной военной подготовки, общевойсковой подготовки. Выдержали это небольшое испытание.