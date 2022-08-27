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«Начнём готовить высококлассных специалистов». Новобранцы Военной академии приняли присягу

27 августа 2022 10:41
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Новости Беларуси. В полку курсантов прибыло. Новобранцы Военной академии приняли присягу на верность народу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Начнём готовить высококлассных специалистов». Новобранцы Военной академии приняли присягу-1

Геннадий Лепешко, начальник Военной академии Беларуси:  
Мы набрали необходимое количество абитуриентов и с 1 сентября начнем готовить высококлассных специалистов, офицеров, патриотов. Они все выбрали эту профессию, несмотря ни на что. Сознательно поступили в Военную академию. Прошли курс начальной военной подготовки, общевойсковой подготовки. Выдержали это небольшое испытание.  

«Начнём готовить высококлассных специалистов». Новобранцы Военной академии приняли присягу-4

По завершению торжественного ритуала курсанты смогли пообщаться с родными и близкими. И эта встреча 27 августа продолжится вне расположения Академии: будущие офицеры получили свою первую суточную увольнительную.  

«Начнём готовить высококлассных специалистов». Новобранцы Военной академии приняли присягу-7

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# Военная академия Республики Беларусь # общество # Геннадий Лепешко # Фотофакт

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