«Начнём готовить высококлассных специалистов». Новобранцы Военной академии приняли присягу

Новости Беларуси. В полку курсантов прибыло. Новобранцы Военной академии приняли присягу на верность народу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В полку курсантов прибыло. Новобранцы Военной академии приняли присягу на верность народу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Геннадий Лепешко, начальник Военной академии Беларуси:
Мы набрали необходимое количество абитуриентов и с 1 сентября начнем готовить высококлассных специалистов, офицеров, патриотов. Они все выбрали эту профессию, несмотря ни на что. Сознательно поступили в Военную академию. Прошли курс начальной военной подготовки, общевойсковой подготовки. Выдержали это небольшое испытание.
По завершению торжественного ритуала курсанты смогли пообщаться с родными и близкими. И эта встреча 27 августа продолжится вне расположения Академии: будущие офицеры получили свою первую суточную увольнительную.
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