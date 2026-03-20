Белгидромет: весеннее половодье 2026 года ожидается близким к средним многолетним значениям

Весеннее половодье 2026 года в Беларуси ожидается близким к средним многолетним значениям и даже немного ниже. Об этом сообщили в Белгидромете. Снег на большинстве площадей уже сошел, реки активно очищаются от льда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весеннее половодье в Беларуси: где уже подтопило дома и как спасатели реагируют на стихию?

На отдельных участках фиксируется ледоход, а на поймах Немана, Вилии, Березины, Сожа, Припяти и Днепра вода выходит из берегов. В отдельных районах Гомельской и Могилевской областей уровни воды близки к опасно высоким отметкам. Специалисты отмечают: ежегодные затопления пойменных участков – нормальное явление.

Екатерина Истомина, начальник службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета:

Не стоит забывать, что мы еще зависим от того, что происходит в верховьях трансграничных рек, то есть то, что происходит на территории Российской Федерации. Поэтому, анализируя обстановку, которая складывается и которую мы ожидаем, хочу сказать, что в 2026 году максимальные уровни весеннего половодья будут близки к среднем многолетним значениям и несколько ниже них.

Сегодня в стране действует 112 гидрологических постов, где ведутся регулярные наблюдения за состоянием водных ресурсов. Эти данные помогают планировать водоснабжение, охрану гидроресурсов и размещение водоемких производств.