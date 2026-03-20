Александр Лукашенко поздравил Президента Туниса с национальным праздником – Днем Независимости

Наши автобусы на Урале! Беларусь участвует в модернизации общественного транспорта Екатеринбурга

На маршруты столицы Урала уже выходят современные троллейбусы, созданные в кооперации белорусских и российских предприятий. При этом в городе уже работают и полностью белорусские троллейбусы.