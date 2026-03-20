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Александр Лукашенко поздравил Президента Туниса с национальным праздником – Днем Независимости

20 марта 2026 05:36
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Александр Лукашенко поздравил Президента Туниса Каиса Саида с национальным праздником – Днем Независимости. Белорусский лидер подчеркнул заинтересованность Минска в расширении двустороннего сотрудничества во всех отраслях взаимного интереса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Президента Туниса с национальным праздником – Днем Независимости-2

«Надеюсь, при вашей поддержке белорусско-тунисский диалог получит дополнительный импульс и достигнет масштабов, соответствующих его потенциалу», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал коллеге здоровья и успехов на ответственной должности, а народу Туниса – мира и согласия.

# Александр Лукашенко

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