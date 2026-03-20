Диалог о безопасности. В Минске прошла акция «Твоя жизнь – твой выбор»

В столице в рамках Недели финансовой грамотности детей и молодежи прошла акция «Твоя жизнь – твой выбор». Организаторы сделали акцент на практических аспектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первокурсникам объяснили, как распознать мошенников, избежать киберпреступлений и грамотно распоряжаться средствами. Проблема защиты персональных данных касается большинства: четверо из пяти жителей страны сталкивались с нарушением прав в этой сфере.

Ольга Шибко, заместитель начальника управления образования и коммуникаций Национального центра защиты персональных данных: Сегодня наши персональные данные повсюду – у нашего нанимателя, в учреждениях образования, в учреждениях здравоохранения, у ритейла, где мы являемся участниками программы лояльности, и у банков. С одной стороны, государство обязало всех этих держателей массивов персональных данных соблюдать законодательство и реализовывать комплекс обязательных мер. Но с другой стороны, закон о защите персональных данных каждого гражданина наделил широким спектром прав, благодаря которым каждый человек сегодня может выступать общественным контролером оборота своих персональных данных.

Ирина Сергеева, начальник отдела обеспечения выплаты возмещения ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц»:

Государственное учреждение «Агентство по возмещению банковских кладов» в первую очередь заботится о сохранности денежных средств физических лиц. Кроме этого, я осветила такие вопросы, как не попасть в долговую яму, которая на самом деле сейчас очень актуальна среди молодежи в связи с развитием рынка предоставляемых услуг и потребительского спроса, естественно.

Несмотря на постепенное снижение уровня проблемы, забывать о цифровой гигиене не стоит: сотрудники правопорядка или госорганов никогда не связываются в мессенджерах. При подозрительном сообщении лучше удалить и заблокировать пользователя.