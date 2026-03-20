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Диалог о безопасности. В Минске прошла акция «Твоя жизнь – твой выбор»

20 марта 2026 06:10
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В столице в рамках Недели финансовой грамотности детей и молодежи прошла акция «Твоя жизнь – твой выбор». Организаторы сделали акцент на практических аспектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог о безопасности. В Минске прошла акция «Твоя жизнь – твой выбор»-2

Первокурсникам объяснили, как распознать мошенников, избежать киберпреступлений и грамотно распоряжаться средствами. Проблема защиты персональных данных касается большинства: четверо из пяти жителей страны сталкивались с нарушением прав в этой сфере.

Неделя финансовой грамотности детей и молодежи началась в Беларуси

Диалог о безопасности. В Минске прошла акция «Твоя жизнь – твой выбор»-4

Ольга Шибко, заместитель начальника управления образования и коммуникаций Национального центра защиты персональных данных:
Сегодня наши персональные данные повсюду – у нашего нанимателя, в учреждениях образования, в учреждениях здравоохранения, у ритейла, где мы являемся участниками программы лояльности, и у банков. С одной стороны, государство обязало всех этих держателей массивов персональных данных соблюдать законодательство и реализовывать комплекс обязательных мер. Но с другой стороны, закон о защите персональных данных каждого гражданина наделил широким спектром прав, благодаря которым каждый человек сегодня может выступать общественным контролером оборота своих персональных данных.

Диалог о безопасности. В Минске прошла акция «Твоя жизнь – твой выбор»-6

Ирина Сергеева, начальник отдела обеспечения выплаты возмещения ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц»:
Государственное учреждение «Агентство по возмещению банковских кладов» в первую очередь заботится о сохранности денежных средств физических лиц. Кроме этого, я осветила такие вопросы, как не попасть в долговую яму, которая на самом деле сейчас очень актуальна среди молодежи в связи с развитием рынка предоставляемых услуг и потребительского спроса, естественно.

Несмотря на постепенное снижение уровня проблемы, забывать о цифровой гигиене не стоит: сотрудники правопорядка или госорганов никогда не связываются в мессенджерах. При подозрительном сообщении лучше удалить и заблокировать пользователя.

# Интернет # Интернет-мошенничество

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