Взрывы техники в Ливане – к каким последствиям это приведёт? Кибербезопасность обсудили эксперты

Мировые фобии и технологии террора. Войдет ли девайс-джихад в Ливане в пособие по военно-диверсионной работе? Как боевые действия переходят в цифровую высокотехнологичную среду? Причем здесь технологический суверенитет? И как реагируют на кибервызовы в Беларуси? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили особенности всемирной и национальной безопасности.

По уникальной методике – как готовят кадры для борьбы с киберпреступностью?

Дмитрий Лахтиков, начальник кафедры информационного права факультета криминальной милиции Академии МВД Беларуси:

Академия МВД выступила новатором в области подготовки кадров по противодействию киберпреступности. И уже с 2019 года мы готовим таких специалистов, которые весьма востребованы. Готовим их по уникальной методике с современными инструментами. Готовим их по нескольким направлениям. В первую очередь это компьютерная разведка, чтобы они могли получать информацию из различных источников. Потому что постулат «Кто владеет информацией, владеет миром» сегодня весьма актуален. Курсанты учатся поиску информации в социальных сетях, в открытом интернете, в том числе в даркнете и мессенджерах, где общение сегодня осуществляют преступники. Вторая часть направления подготовки – это работа с компьютерной информацией. То есть у нас есть какие-то изъятые гаджеты, которые надо осмотреть, потому что информация, которая содержится в них, в отдельных случаях может способствовать раскрытию преступлений. И она не всегда в однозначной форме, то есть это не всегда картинка, текст, это иногда информация, которая зашифрована. Безусловно, базовые знания – это знания сетевых технологий, операционных систем, как работают те или иные приложения. Но вот эта специфика, которую они должны получить, чтобы могли изъять, исследовать, провести анализ компьютерной информации и сделать в последующем выводы, которые помогут выйти на преступника.

Что такое кибервойска и в каких странах их используют?

Можно ли «подхватить» шпионское ПО через переписку в мессенджерах? Алена Сырова, СТВ:

Вопрос от наших зрителей. Можно ли установить шпионское ПО удаленно через переписку в мессенджерах, например?

Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Я вам скажу, что подобного рода вещи на текущий момент происходят. Вопрос только в том, что граждан под тем или иным предлогом инициируют совершить те или иные действия. Прочитать новости какие-нибудь о взрывах или еще о чем-нибудь, нажмите, перейдите по этой ссылочке, вроде как бы информацию предоставляет ваш какой-то знакомый, и, соответственно, наши граждане это делают добровольно. И такие вещи действительно имеют место.

Что изменится после атаки по Ливану?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Последствия носят не только социально-политический характер, но и очень сильный экономический. Раздел рынка будет происходить и дальше, усиливаться, потому что он начался уже ориентировочно в 2016 году, когда Трамп пришел к власти и сказал, что мы будем делать Америку великой. Как делать? Возвращать производства к себе на территории и одновременно закрывать свой рынок. Мы это уже видели. Помните, был такой Гамильтон, министр финансов? Он на 10 долларах изображен. Почему министр финансов впервые на долларе изображен? Потому что именно создал национальную экономику США, введя эмбарго. То же самое мы сейчас видим. Бузин о взрывах пейджеров: операция в Ливане готовилась на протяжении многих лет.

Как защищена Беларусь в киберсфере? Кирилл Казаков, СТВ:

Просто, чтобы мы понимали. Мы сейчас нагоняем красок, но с другой стороны, одно поколение приходит, второе поколение милиционеров, работающих в IT-сфере. Есть у нас такие люди?

Дмитрий Лахтиков:

Да, есть. Но я еще продолжу. Безусловно, мы сегодня говорим о том, что киберугрозы масштабируются, они становятся новыми, становятся все более сложными. Но в Республике Беларусь на сегодня существует система безопасности в этой сфере. Выработаны соответствующие правовые, организационные, технические схемы. На критически важных объектах информатизации, на критически важных объектах иных. На сегодняшний день эта система работает. И такие кадры готовит не только Академия МВД, то есть мы готовим юристов со знанием информационных технологий. Но у нас есть еще технические вузы, которые военные вузы, которые тоже готовят специалистов в этой сфере. Единственное, что мы должны все помнить, что, наверное, наши усилия должны быть, как общий кулак. Это не чья-то задача одна, это задача и органов власти, и правоохранительных органов, и научных организаций, и учреждений высшего образования.

«У нас сегодня более 90% всего программного обеспечения – импортное»

Георгий Гриц, экономический аналитик:

У нас сегодня более 90 % всего программного обеспечения – импортное. Начиная даже с бытовых систем, те же офисы. Вот об этом надо говорить. Что мы потеряли за последние 30 лет суверенитет, с точки зрения и железа, но его как-то можно наверстать за счет наших китайский партнеров и программного обеспечения. Вот эта угроза есть и, действительно, это реальная угроза. Николай Бузин:

Программное обеспечение – больше собственные разработки должны быть.

Информационная безопасность начинается с нас