Можно ли взорвать технику через приложение? Узнали у экспертов

Мировые фобии и технологии террора. Войдет ли девайс-джихад в Ливане в пособие по военно-диверсионной работе? Как боевые действия переходят в цифровую высокотехнологичную среду? Причем здесь технологический суверенитет? И как реагируют на кибервызовы в Беларуси? На площадке ток-шоу «По существу» обсудят особенности всемирной и национальной безопасности.

Кирилл Казаков, СТВ:

Можно ли каким-то приложением взорвать технику? Георгий Гриц, экономический аналитик:

Можно. Дмитрий Лахтиков, начальник кафедры информационного права факультета криминальной милиции Академии МВД Беларуси:

Технически такие возможности существуют. То есть такая возможность есть. Георгий Гриц:

То есть аккумулятор сам является источником энергии. Если его разогреть путем, так сказать, определенных программных посылов, то он взорвется. Более того, если немножко посмотреть историю, можно вспомнить, что аккумуляторы или мобильные телефоны взрывались и в самолетах при перепаде давления, и в бытовых условиях. Это неконтролируемо было.