Бузин о взрывах пейджеров: операция в Ливане готовилась на протяжении многих лет

Мировые фобии и технологии террора. Войдет ли девайс-джихад в Ливане в пособие по военно-диверсионной работе? Как боевые действия переходят в цифровую высокотехнологичную среду? Причем здесь технологический суверенитет? И как реагируют на кибервызовы в Беларуси? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили особенности всемирной и национальной безопасности.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:
Ситуация заключается в том, что эти гаджеты, на самом деле на протяжении многих лет эту операцию готовили. Опять, не называя фамилий, кто это был, кто этим занимался, но операция была подготовлена. Недаром буквально две недели назад было заявление израильских руководителей о том, что они выведут соответствующие боевые действия на новый уровень. Это уже готовилось. Но почему сейчас, а не раньше, позже и так далее? В настоящее время в Газе уже уничтожено более 44 тысяч людей. Об этом никто не говорит, все молчат. Это нормально. Представляете, какое количество? В Европе убили одного или двух.
Алена Сырова, СТВ:
И никаких агрессоров, соагрессоров и так далее.
«Это новая форма оружия массового поражения» – Авдонин о взрывах пейджеров в Ливане – подробности здесь.
Николай Бузин:
И никто не вспоминает о том, что это люди, погибающие каждый день. Но надо перевести вектор оттуда, с этого массового убийства, и вот тут мы уже можем четко сказать, кто там убивал и зачем убивал. Перенести вектор в другом направлении, но одновременно нанеся поражение той силе, которая сегодня противодействует Израилю. Посмотри, кому это выгодно и сделай вывод. Уничтоженные люди, четыре с лишним тысячи – это представители либо «Хезболлы», либо людей, связанных с этим движением. Либо тех, кто был нечаянно рядом.
Кирилл Казаков, СТВ:
Там в Ливане каждый второй с «Хезболлой» связан.
Николай Бузин:
Да, и самое главное, в Ливане политика государства заключается в непризнании Израиля как такового. У них соседи не Израиль, а Палестина, это в их учебниках написано. Соответственно, самое главное заключается в том, что нашли технологическо-технический способ воздействовать на эти устройства. Но в них были заложены соответствующие, до одной унции в каждом пейджере во всяком случае, взрывчатки. Это реальность, которую уже специалисты сказали.