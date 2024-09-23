Бузин о взрывах пейджеров: операция в Ливане готовилась на протяжении многих лет

Мировые фобии и технологии террора. Войдет ли девайс-джихад в Ливане в пособие по военно-диверсионной работе? Как боевые действия переходят в цифровую высокотехнологичную среду? Причем здесь технологический суверенитет? И как реагируют на кибервызовы в Беларуси? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили особенности всемирной и национальной безопасности.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:

Ситуация заключается в том, что эти гаджеты, на самом деле на протяжении многих лет эту операцию готовили. Опять, не называя фамилий, кто это был, кто этим занимался, но операция была подготовлена. Недаром буквально две недели назад было заявление израильских руководителей о том, что они выведут соответствующие боевые действия на новый уровень. Это уже готовилось. Но почему сейчас, а не раньше, позже и так далее? В настоящее время в Газе уже уничтожено более 44 тысяч людей. Об этом никто не говорит, все молчат. Это нормально. Представляете, какое количество? В Европе убили одного или двух. Алена Сырова, СТВ:

И никаких агрессоров, соагрессоров и так далее.