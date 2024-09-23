Подслушивать может даже умная колонка! В МВД Беларуси рассказали о современной киберпреступности

Мировые фобии и технологии террора. Войдет ли девайс-джихад в Ливане в пособие по военно-диверсионной работе? Как боевые действия переходят в цифровую высокотехнологичную среду? Причем здесь технологический суверенитет? И как реагируют на кибервызовы в Беларуси? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили особенности всемирной и национальной безопасности.
Алена Сырова, СТВ:
Я, например, помню, что еще в 2020 году во время своего обращения к народу глава государства говорил о том, что все эти айфоны, вы можете улыбаться, ухмыляться, но это то еще оружие.
Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
На самом деле, конечно, мир киберпреступности современный, он достаточно деньги любит. То есть основа все-таки, 90 % преступлений, которые мы на текущий момент относим к киберпреступлениям, это мошенничество все-таки и хищение. Но возникает вопрос. После того, когда человек совершил хищение, склонил кого-то к передаче каких-то своих данных, взятию кредита, перечислению, у очень многих таких дельцов возникает желание пошутить, возможно, даже на околоэкстремистские темы. У нас существуют случаи, когда сначала человек отдает, в общем-то, все, продает квартиру, потом идет в машину и поджигает по указке соответствующих сотрудников, которые в это время просто хихикают. А теперь следует понимать, что остается 10 %. И в эти 10 % входят достаточно тонкие ситуации. Первое – это эти заведомо ложные сообщения о минировании. С этого тоже все начиналось. Цель точно такая же, посеять панику, посеять какие-то разногласия внутри общества, чтобы милиция была задействована, всех эвакуировали и так далее. Кроме всего прочего, у нас есть так называемые преступления против информационной безопасности, а именно какой-то несанкционированный доступ, получить доступ к сети Wi-Fi, посредством сети Wi-Fi получить доступ к нашей какой-нибудь колонке, умным устройствам и так далее. Cитуации тоже имеют место. Вопрос только в цели. Если это цель конкретный человек, то осуществить подобного рода манипуляции все-таки возможно.
«Это новая форма оружия массового поражения» – Авдонин о взрывах пейджеров в Ливане. Читайте здесь.