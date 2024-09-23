Подслушивать может даже умная колонка! В МВД Беларуси рассказали о современной киберпреступности

Мировые фобии и технологии террора. Войдет ли девайс-джихад в Ливане в пособие по военно-диверсионной работе? Как боевые действия переходят в цифровую высокотехнологичную среду? Причем здесь технологический суверенитет? И как реагируют на кибервызовы в Беларуси? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили особенности всемирной и национальной безопасности.

Алена Сырова, СТВ:

Я, например, помню, что еще в 2020 году во время своего обращения к народу глава государства говорил о том, что все эти айфоны, вы можете улыбаться, ухмыляться, но это то еще оружие.