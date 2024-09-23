В МВД рассказали, как в Беларуси борются с киберпреступлениями: в СНГ аналогов нет

Мировые фобии и технологии террора. Войдет ли девайс-джихад в Ливане в пособие по военно-диверсионной работе? Как боевые действия переходят в цифровую высокотехнологичную среду? Причем здесь технологический суверенитет? И как реагируют на кибервызовы в Беларуси? На площадке ток-шоу «По существу» обсудят особенности всемирной и национальной безопасности.

Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Я вам скажу так, что, конечно же, с учетом достаточно высокой латентности, посчитать достаточно проблематично, но именно для того, чтобы снизить экономическую составляющую, привлекательность даже Беларуси для такого криминального заработка. Опять-таки, глава государства принял соответствующий указ по противодействию несанкционированным платежным операциям. Очень прорывное решение. На территории стран СНГ аналогов, в общем-то, не существует. Тем самым правоохранители смогли вместе с банковским сектором совместно, динамично, в режиме 24/7, и днем, и ночью работать с каждым отдельным инцидентом, даже если он произошел где-то вдалеке, в глубинке нашей страны. Как только становится это известно, мы, соответственно, можем реагировать. Поэтому экономическая привлекательность в этом плане значительно изменила свой тренд. И в этой части, даже в статистических сведениях, мы теперь наблюдаем то, что раньше злоумышленники очень легко совершали именно хищение. Они без проблем заходили в наш интернет-банкинг, сами там что-то делали, совершали хищение. То сейчас это стало достаточно проблематично, и они склоняют наших граждан к проведению каких-то действий.

А вот что уже наши граждане делают? Передают денежные средства, совершают какие-то активные действия по установке вредоносного программного обеспечения, которое отслеживает любые наши действия. Все наши мессенджеры, переписки, доступ к электронной почте, в том числе корпоративной. Пожалуйста, все.