Прямой эфир

Гриц: белорусская система кибербезопасности очень конкурента на мировом рынке

23 сентября 2024 18:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мировые фобии и технологии террора. Войдет ли девайс-джихад в Ливане в пособие по военно-диверсионной работе? Как боевые действия переходят в цифровую высокотехнологичную среду? Причем здесь технологический суверенитет? И как реагируют на кибервызовы в Беларуси? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили особенности всемирной и национальной безопасности. 

Гриц: белорусская система кибербезопасности очень конкурента на мировом рынке-2

Георгий Гриц, экономический аналитик: 
Очень резонансные события в Ливане. Но за деревьями надо видеть лес. В данном случае, если понимать кибербезопасность, киберугрозы в самом масштабном понятии, то это угроза общечеловеческого значения. Если мы говорим о каких-то рейтингах топ-10, кибербезопасность еще в нулевых годах находилась на десятом-девятом месте по ранжированию. Там угрозы военных конфликтов, эпидемиологические, климатические... То теперь уже кибербезопасность вошла в топ-5. Более того, если монетизировать с финансовой стороны, то раньше угрозы финансовые, экономики составляли порядка 200-400 млрд в целом, а сегодня речь идет о 10-20 трлн. То есть этот тренд нарастает – действительно угроза.

Гриц: белорусская система кибербезопасности очень конкурента на мировом рынке-4

Но с этой точки зрения в Беларуси у главы государства, профильных органов есть понимание, я отослал бы интересующихся к Указу Президента о кибербезопасности от 14 февраля 2023 года, где прописан механизм создания и функционирования национальной системы кибербезопасности. Я немножко погружен в эту тему, система, которая создается в Беларуси, она очень конкурента даже на мировом рынке.

Подслушивать может даже умная колонка! В МВД Беларуси рассказали о современной киберпреступности.

# Георгий Гриц # Технологии

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске чествовали победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – 2024»
23 сентября 2024 18:00

В Минске чествовали победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – 2024»

В Минске 54 млн рублей пошло на ремонт жилфонда в рамках программы обновления
23 сентября 2024 18:00

В Минске 54 млн рублей пошло на ремонт жилфонда в рамках программы обновления

Во Фрунзенском районе Минска торжественно открыли новый детский сад
23 сентября 2024 18:00

Во Фрунзенском районе Минска торжественно открыли новый детский сад