Гриц: белорусская система кибербезопасности очень конкурента на мировом рынке

Мировые фобии и технологии террора. Войдет ли девайс-джихад в Ливане в пособие по военно-диверсионной работе? Как боевые действия переходят в цифровую высокотехнологичную среду? Причем здесь технологический суверенитет? И как реагируют на кибервызовы в Беларуси? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили особенности всемирной и национальной безопасности.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Очень резонансные события в Ливане. Но за деревьями надо видеть лес. В данном случае, если понимать кибербезопасность, киберугрозы в самом масштабном понятии, то это угроза общечеловеческого значения. Если мы говорим о каких-то рейтингах топ-10, кибербезопасность еще в нулевых годах находилась на десятом-девятом месте по ранжированию. Там угрозы военных конфликтов, эпидемиологические, климатические... То теперь уже кибербезопасность вошла в топ-5. Более того, если монетизировать с финансовой стороны, то раньше угрозы финансовые, экономики составляли порядка 200-400 млрд в целом, а сегодня речь идет о 10-20 трлн. То есть этот тренд нарастает – действительно угроза.