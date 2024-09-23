«Это новая форма оружия массового поражения» – Авдонин о взрывах пейджеров в Ливане

Мировые фобии и технологии террора. Войдет ли девайс-джихад в Ливане в пособие по военно-диверсионной работе? Как боевые действия переходят в цифровую высокотехнологичную среду? Причем здесь технологический суверенитет? И как реагируют на кибервызовы в Беларуси? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили особенности всемирной и национальной безопасности.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

В действительности мы видим, что это новая форма оружия массового поражения. По классическому определению, что такое оружие массового поражения? То есть, то средство, которое может в одночасье приводить к большим потерям и жертвам. И, в принципе, мы это как раз наблюдали на Ближнем Востоке в эти дни. Другой аспект. Кому это надо было? Понятно, что сама цель таких действий – это создать хаос, неразбериху, по максимуму загрузить все гражданские службы, скорую помощь, медиков, гражданский персонал. Непонимание, как самозащититься, потому что такие гаджеты есть у всех. Притом взрывались же не только мобильные телефоны или пейджеры, но и бытовая техника. И как результат, естественно, встает вопрос о последствиях. Последствия мы видим прямые. Понятно, жертвы, но это и последствия экономические. Сильнейший удар по тайваньской продукции – ее перестают покупать. Но кому принадлежат тайваньские предприятия? Американцам принадлежат. Мощнейшее производство принадлежит американским компаниям.