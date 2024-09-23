«Это новая форма оружия массового поражения» – Авдонин о взрывах пейджеров в Ливане
Мировые фобии и технологии террора. Войдет ли девайс-джихад в Ливане в пособие по военно-диверсионной работе? Как боевые действия переходят в цифровую высокотехнологичную среду? Причем здесь технологический суверенитет? И как реагируют на кибервызовы в Беларуси? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили особенности всемирной и национальной безопасности.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
В действительности мы видим, что это новая форма оружия массового поражения. По классическому определению, что такое оружие массового поражения? То есть, то средство, которое может в одночасье приводить к большим потерям и жертвам. И, в принципе, мы это как раз наблюдали на Ближнем Востоке в эти дни. Другой аспект. Кому это надо было? Понятно, что сама цель таких действий – это создать хаос, неразбериху, по максимуму загрузить все гражданские службы, скорую помощь, медиков, гражданский персонал. Непонимание, как самозащититься, потому что такие гаджеты есть у всех. Притом взрывались же не только мобильные телефоны или пейджеры, но и бытовая техника. И как результат, естественно, встает вопрос о последствиях. Последствия мы видим прямые. Понятно, жертвы, но это и последствия экономические. Сильнейший удар по тайваньской продукции – ее перестают покупать. Но кому принадлежат тайваньские предприятия? Американцам принадлежат. Мощнейшее производство принадлежит американским компаниям.
Самое главное, что во всех комментариях, которые давали на прошедшей неделе, все пытались подвести к мысли о том, что это Израиль. Нет, мы не можем однозначно сказать, что это Израиль сделал. И однозначно не можем сказать, что это злобный коллективный Запад. Мы, делая оценку, должны понимать, что кто-то целенаправленно включил некий режим самоуничтожения этих гаджетов. Как он включил? Начали рассказывать, что там 15 лет взрывчатку вкладывают. Представьте, какие это колоссальные ресурсы, чтобы 15 лет продавать гаджеты со взрывчаткой? Да нет, конечно. Высока вероятность, что применили современное оборудование, связанное с некими частотами, которые на расстоянии могут производить взрыв этого оборудования. Мало того, еще в нулевых годах американцы в своих военно-технических журналах писали о таких средствах. То есть это простые излучатели мощнейшие. То есть фактически эти излучатели могут размещаться – воздушного базирования, наземного базирования, но точное массированное излучение может спровоцировать взрыв гаджетов, притом неважно каких. Представьте, какое надо было предприятие, чтобы закладывать взрывчатку, как сказали: «В аккумулятор закладывали взрывчатку».