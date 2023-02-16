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«Взамен слышим чаяния белорусской молодёжи». Пустовой и Романов провели «Зачётный разговор» в минском педуниверситете

16 февраля 2023 16:00
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Новости Беларуси. Сохранение белорусской государственности и военно-политическая обстановка вокруг страны. Информационно-просветительская акция продолжает объединять белорусскую молодежь. «Зачетный разговор» сегодня, 16 февраля, состоялся в столичном педагогическом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Взамен слышим чаяния белорусской молодёжи». Пустовой и Романов провели «Зачётный разговор» в минском педуниверситете-1

К открытому диалогу подключилась сотня студентов. Ребята смогли пообщаться с председателем общественной организации «Белая Русь» и нашим политическим обозревателем. О ситуации на внешних рубежах, фейках и информационной безопасности говорили на равных. Будущих педагогов интересовали вопросы трудоустройства, создания партии и сохранение исторического наследия Беларуси.

«Взамен слышим чаяния белорусской молодёжи». Пустовой и Романов провели «Зачётный разговор» в минском педуниверситете-4

Дарья Лукашевич, студентка 4-го курса Белорусского государственного педагогического университета:
Студентам в Год мира и созидания очень важно понять, насколько наша роль как студентов важна в мире, как сохранить этот мир, не потерять то, что у нас уже есть.

«Взамен слышим чаяния белорусской молодёжи». Пустовой и Романов провели «Зачётный разговор» в минском педуниверситете-7

Евгений Пустовой, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы доводим, может, некоторые геополитические, может, скучные, но очень важные идеи и значение для развития страны. А взамен слышим чаяния белорусской молодежи, чтобы дальше функционировала эта модель, диалог. И, может быть, какие-то изменения вносились в дальнейшее будущее, в диалог, в отношения между поколениями.

«Взамен слышим чаяния белорусской молодёжи». Пустовой и Романов провели «Зачётный разговор» в минском педуниверситете-10

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Самым уязвимым местом любого общества является его сознание: общественное и индивидуальное. К сожалению, сознание современной молодежи наполняют мифами, иллюзиями, всевозможными фейками. И потом на этой основе формируется деятельность, к сожалению, не всегда конструктивная. И поэтому принципиально важно предлагать молодежи истинное знание о мире, давать объективную картину того, что происходит в современном обществе, в мире.

Открытый диалог с молодежью продолжится до марта. Известные политологи, журналисты, лидеры общественных объединений посетят около двух десятков университетов и колледжей страны.

«Взамен слышим чаяния белорусской молодёжи». Пустовой и Романов провели «Зачётный разговор» в минском педуниверситете-13

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Евгений Пустовой # Дарья Лукашевич # Олег Романов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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