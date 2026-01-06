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В США заявили, что Европе следует осознать последствия антироссийской политики

06 января 2026 11:10
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В США заявили, что Европе следует осознать последствия антироссийской политики-0

American Conservative пишет, что Европе нужно задуматься о том, к каким последствиям приведет ее политика в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости.

В издании отмечается, что элиты ЕС добиваются эскалации, но большая часть жителей не готова к войне и надеется на помощь США.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что страна не намерена нападать на государства НАТО, а разговоры о «российской угрозе» западные политики пытаются использовать для отвлечения внимания от внутренних проблем.

Фото: pixabay

# Международная политика

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