Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США уже приняли решение по Гренландии, и высказал мнение, что следующей может стать Канада. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной тому послужили комментарии Стивена Миллера о сомнительном праве Дании на контроль над этим островом и пост его жены с картой Гренландии в цветах американского флага.

Это послужило поводом для ответа со стороны датских властей и премьер-министра Гренландии, подчеркнувших свое уважение к территориальной целостности.

Politico отметило, что ЕС не стал принимать жесткую позицию на фоне заявлений лидера РФ Дональда Трампа о стратегическом значении этого острова и его возможной аннексии США.

Экс-премьер Гренландии заявил, что остров не продается. Гренландия с 2009 года остается частью Дании на правах автономии. Также Трамп говорил об аннексии Канады, которая, по его мнению, освободит ее от тарифов и обеспечит защиту.

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