Прямой эфир

Во Франции врачи частной практики начали масштабную 10-дневную забастовку

06 января 2026 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Частные врачи Франции решили отметить начало нового года масштабной забастовкой. Акция протеста продлится 10 дней. Недовольство вызвала реформа системы социального обеспечения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции врачи частной практики начали масштабную 10-дневную забастовку-2

Она предполагает резкое ужесточение правил работы. Медикам предписано сократить количество выданных больничных листов на 20-30 %. В противном случае их оштрафуют. Также властям будет позволено снижать плату за определенные медуслуги и ограничивать свободу выбора места работы. По мнению протестующих, эти непродуманные меры приведут лишь к кризису системы здравоохранения и оттоку специалистов. 

Во Франции врачи частной практики начали масштабную 10-дневную забастовку-4

Жером Марти, глава Французского союза за свободную медицину:
Это приведет к тому, что врачи будут прекращать свою практику, уезжать за границу, и в конечном итоге это усугубит нехватку врачей в сельских районах. Мы не можем с этим смириться. 

По данным Конфедерации французских медицинских союзов, к забастовке присоединились 85 % врачей. В стране уже закрылись многие частные кабинеты и медцентры. Те, кто поступает в отделение неотложной помощи, за исключением случаев, угрожающих жизни, будут переведены в государственные больницы, которые и без того перегружены из-за пика зимних эпидемий. 

# франция # Протесты

Другие новости рубрики

Все новости
В США заявили, что Европе следует осознать последствия антироссийской политики
06 января 2026 11:10

В США заявили, что Европе следует осознать последствия антироссийской политики

Дмитриев заявил, что США уже приняли решение по Гренландии
06 января 2026 11:02

Дмитриев заявил, что США уже приняли решение по Гренландии

Сборная Швеции стала чемпионом молодежного чемпионата по хоккею
06 января 2026 09:57

Сборная Швеции стала чемпионом молодежного чемпионата по хоккею