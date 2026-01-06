Во Франции врачи частной практики начали масштабную 10-дневную забастовку

Она предполагает резкое ужесточение правил работы. Медикам предписано сократить количество выданных больничных листов на 20-30 %. В противном случае их оштрафуют. Также властям будет позволено снижать плату за определенные медуслуги и ограничивать свободу выбора места работы. По мнению протестующих, эти непродуманные меры приведут лишь к кризису системы здравоохранения и оттоку специалистов.

Жером Марти, глава Французского союза за свободную медицину:

Это приведет к тому, что врачи будут прекращать свою практику, уезжать за границу, и в конечном итоге это усугубит нехватку врачей в сельских районах. Мы не можем с этим смириться.

По данным Конфедерации французских медицинских союзов, к забастовке присоединились 85 % врачей. В стране уже закрылись многие частные кабинеты и медцентры. Те, кто поступает в отделение неотложной помощи, за исключением случаев, угрожающих жизни, будут переведены в государственные больницы, которые и без того перегружены из-за пика зимних эпидемий.